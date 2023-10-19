https://sputniknews.com.tr/20231019/turkiyede-3-gun-ulusal-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1076492339.html

Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi: Bayraklar yarıya indirildi

Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi: Bayraklar yarıya indirildi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle ulusal yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T06:38+0300

2023-10-19T06:38+0300

2023-10-19T06:38+0300

türkiye

ulusal yas

israil

israil-filistin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.Ulusal yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.Milli yas ilan edilince ne olur?Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231018/turkiye-3-gun-ulusal-yas-ilan-edecek-1076476946.html

türkiye

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