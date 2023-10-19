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Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi: Bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi: Bayraklar yarıya indirildi
İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle ulusal yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ulusal yas
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.Ulusal yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.Milli yas ilan edilince ne olur?Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231018/turkiye-3-gun-ulusal-yas-ilan-edecek-1076476946.html
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milli yas nedir, milli yas ilanı, ulusal yas ilanı, ulusal yas nedir, yas ilan edilince ne oluyor, yas ilan edilince ne olur, yas, milli yasta okullar tatil mi, 3 günlük yas, milli yasta ne olur, ulusal yas ilan edildi, yas ilanı, ulusal yas ilan edilince ne olur, milli yas okullar tatil mi, milli yas ilan edildi mi, yas ilan edildi mi, ülkede yas ilan edilince ne olur, 3 günlük milli yas

Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi: Bayraklar yarıya indirildi

06:38 19.10.2023
© AA / Didem MenteTürkiye'de ulusal yas
Türkiye'de ulusal yas - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA / Didem Mente
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İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle ulusal yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Ulusal yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Milli yas ilan edilince ne olur?

Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.
Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.
Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.
Türkiye - bayrak - laiklik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
TÜRKİYE
Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edilecek
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