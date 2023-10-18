Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edilecek

"Yaşadığımız çok elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Bugün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek. Genel Kurul'daki tüm siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim. Bu, bizim özellikle TBMM olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm unsurlarıyla beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu konuyu hangi seviyede anladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Sanıyorum, Genel Kurul devam ederken, bugün içinde nihayetlenmiş olur. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini de burada paylaşırız."