https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-16-saldirisi-puskurtuldu-1076478789.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 16 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 16 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 16 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun toplamda yaklaşık 580 askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T18:00+0300

2023-10-18T18:00+0300

2023-10-18T18:00+0300

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Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun 13 saldırısı püskürtüldü ve mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 80 asker, 3 tank, ABD yapımı M113 dahil 4 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet ve Akatsiya tipi topçu sistem olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman cephesinde, bir saldırısı püskürtülen ve mevzilerine hava saldırıları düzenlenen Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisindeki kaybı yaklaşık 60 asker, iki zırhlı savaş aracı ve iki kamyonet oldu.Donetsk cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlenirken yaklaşık 115 Ukraynalı askerin yanı sıra, 2 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, D-20 ve Msta-B obüsleri etkisiz hale getirildi.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü, mevzilerine hava saldırıları düzenlendi. Düşman yaklaşık 170 asker, iki kamyonet ve Rapira anti-tank topunu kaybetti.Zaporojye cephesinde de bir saldırı püskürtülürken Ukrayna ordu birliklerinin mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Düşmanın bu cephedeki toplam kaybı yaklaşık 85 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, ABD yapımı M119 obüsü olarak gerçekleşti.Herson cephesinde, 4 keşif ve sabotaj grubunun faaliyeti engellendi, ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Rus ordusunun bu etkinlikleri sonucu yaklaşık 70 Ukraynalı asker, 2 otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve iki D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki Lozovoye hava üssündeki mühimmat deposu havaya uçuruldu.Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait bir insansız bot vuruldu.Son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun 51 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-485-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1076436036.html

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