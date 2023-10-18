https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-485-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1076436036.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 485 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 485 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Grubu birimlerinin Donetsk yönünde Ukrayna birliklerinin 9 saldırısını... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T01:52+0300

2023-10-18T01:52+0300

2023-10-18T01:52+0300

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Açıklamada, Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birimlerinin hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Orehovo-Vasilevka ve Andreyevka yerleşim bölgelerinde 485 Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir Msta-B obüsü ve bir D-20 obüsünin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.Ayrıca, ABD yapımı AN/TPQ-36 radar sistemi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 3. Saldırı Tugayının saha mühimmat deposu imha edildi.Açıklamaya göre, Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubu birimleri hava ve topçu desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 21 ve 63. mekanize tugaylarının taaruz gruplarının iki saldırısını püskürttü. Buradaki çatışmalarda 115 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir Msta-B ve bir D-20 obüsü imha edildi.Kupyansk yönünde Batı Askeri Grubu birimleri hava ve topçu desteği ile Harkov Bölgesi’nin İvanovka ve Timkovka yerleşim bölgeleri ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Nadiya bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 7 saldırısını püskürttü. Bu yöndeki çatışmalarda 270 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca 10 zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobilin yanı sıra 2 adet Polonya yapımı Krab ve 2 adet Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.Herson yönünde, Rus birlikleri son 24 saat içinde Ukraynalı 45 asker, 3 otomobil ve bir D-20 obüsünü imha etti.Güney Donetsk yönünde Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle DHC’nin Ugledar bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 72. Mekanize Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Saldırı sonucunda 150’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve 2 adet D-20 obüsü yok edildi.Zaporojye yönünde Rus birlikleri hava saldırılırı ve topçu ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 117. Mekanize ve 82. Hava Saldırı tugaylarının 4 saldırısını püskürttü. Buradaki çatışmalarda Ukraynalı 110 asker, 7 tank, 7 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil, ABD yapımı bir M109 Paladin obüs ve Gvozdika topçu sistemi imha edildi.Rus ordu gruplarının taktik uçakları, füze ve topçu birimleri tarafından açılan ateşle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 117 bölgedeki atış mevzilerinde konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu.Rus hava savunma sistemleri son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopteri ve 34 insansız hava aracını düşürdü. Ayrıca 5 operasyonel-taktik füze ve ABD yapımı 4 adet GLSDB güdümlü füze vuruldu.Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 491 uçak, 251 helikopter, 7 bin 953 insansız hava aracı, 441 uçaksavar füze sistemi, 12 bin 706 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1163 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 6 bin 802 top ve havan topunun yanı sıra 14 bin 372 adet özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/rus-ordusu-donetskte-ukraynanin-iki-sabotaj-grubunu-etkisiz-hale-getirdi-1076435485.html

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