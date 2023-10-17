https://sputniknews.com.tr/20231017/putin-rusya-ile-pakistan-arasindaki-ortaklik-dostanedir-1076445250.html
Putin: Rusya ile Pakistan arasındaki ortaklık dostanedir
Putin: Rusya ile Pakistan arasındaki ortaklık dostanedir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Pakistan arasındaki ortaklığın dostane olduğunu ve bölgesel güvenliğin sağlanmasına odaklandığını belirtti. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T20:27+0300
2023-10-17T20:27+0300
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Rusya lideri Putin, Pakistan geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile yaptığı görüşmede Rusya ile Pakistan arasındaki ortaklığın dostane olduğunu ve bölgesel güvenliğin sağlanmasına odaklandığını söyledi.Rusya’nın bu yıl Pakistan'a bir milyon ton tahıl tedarik ettiğine dikkat çeken Putin, “Ekonomiye gelince, Rusya geleneksel olarak (Pakistan'a) gıda ve tahıl tedarik eden ülkedir. Geçtiğimiz yıl ticaret cirosu arttı ve genel olarak kabul edilebilir seviyelere ulaştı, bu yıl şimdiye kadar bir milyon ton tahıl tedarik edildi. Sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.Pakistan’dan Rusya’ya terörle mücadelede birlikte hareket etme çağrısıAnvarul Hak Kakar ise İslamabad ve Moskova’nın terörle mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı:İslamabad'ın Moskova'nın bölgedeki enerji, kültür ve savunma alanlarındaki potansiyelini ve katkısını takdir ettiğine dikkat çeken Kakar, Pakistan ile Rusya'nın çıkarlarının öncelikle terörle mücadele alanında örtüştüğünü sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/putin-mogolistan-uzerinden-cine-gidecek-sibiryanin-gucu-2nin-hizla-insa-edileceginden-eminim-1076440201.html
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asya & pasifik, rusya, pakistan, vladimir putin
asya & pasifik, rusya, pakistan, vladimir putin
Putin: Rusya ile Pakistan arasındaki ortaklık dostanedir
20:27 17.10.2023 (güncellendi: 20:28 17.10.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Pakistan arasındaki ortaklığın dostane olduğunu ve bölgesel güvenliğin sağlanmasına odaklandığını belirtti.
Rusya lideri Putin, Pakistan geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile yaptığı görüşmede Rusya ile Pakistan arasındaki ortaklığın dostane olduğunu ve bölgesel güvenliğin sağlanmasına odaklandığını söyledi.
Rusya’nın bu yıl Pakistan'a bir milyon ton tahıl tedarik ettiğine dikkat çeken Putin, “Ekonomiye gelince, Rusya geleneksel olarak (Pakistan'a) gıda ve tahıl tedarik eden ülkedir. Geçtiğimiz yıl ticaret cirosu arttı ve genel olarak kabul edilebilir seviyelere ulaştı, bu yıl şimdiye kadar bir milyon ton tahıl tedarik edildi. Sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.
Pakistan’dan Rusya’ya terörle mücadelede birlikte hareket etme çağrısı
Anvarul Hak Kakar ise İslamabad ve Moskova’nın terörle mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı:
“Terörle mücadele çabalarında birlikte hareket ederek inisiyatif almalı ve eylemlerimizi koordine etmeliyiz. Rusya Federasyonu ve Rus kurumları ile çok yapıcı işbirliğimiz olduğuna inanıyorum.”
İslamabad'ın Moskova'nın bölgedeki enerji, kültür ve savunma alanlarındaki potansiyelini ve katkısını takdir ettiğine dikkat çeken Kakar, Pakistan ile Rusya'nın çıkarlarının öncelikle terörle mücadele alanında örtüştüğünü sözlerine ekledi.