https://sputniknews.com.tr/20231017/putin-mogolistan-uzerinden-cine-gidecek-sibiryanin-gucu-2nin-hizla-insa-edileceginden-eminim-1076440201.html

Putin: Moğolistan üzerinden Çin'e gidecek Sibirya'nın Gücü-2'nin hızla inşa edileceğinden eminim

Putin: Moğolistan üzerinden Çin'e gidecek Sibirya'nın Gücü-2'nin hızla inşa edileceğinden eminim

Moğolistan Devlet Başkanı Hürelsüh'le bir görüşen Rusya lideri Putin Moğolistan üzerinden Çin'e uzanacak Sibirya'nın Gücü-2 doğalgaz boru hattının hızla inşa... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T17:58+0300

2023-10-17T17:58+0300

2023-10-17T17:58+0300

vladimir putin

dünya

moğolistan

doğalgaz

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/11/1076440980_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_3830919ecf999f5c8bcafb2f9657b352.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh'le bir görüşme yaptı.Çin'in başkenti Pekin'deki 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında gerçekleşen görüşmede Putin, Moğolistan üzerinden Çin'e uzanacak Sibirya'nın Gücü-2 doğalgaz boru hattının yüksek tempoda inşa edileceğinden emin olduğunu söyledi.Rusya ve Moğolistan'ın Çin'in de katılımıyla önemli projeler üzerinde çalıştığını söyleyerek Sibirya'nın Gücü-2'nü örnek gösteren Putin, "Bu projeyle ilgili her konuda mutabakat sağlandı. Tüm taraflar projeye katılmak ve çalışmak istiyor. Mesele, hayata geçirilmesinde. İyi bir tempoda ilerleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.Moğolistan'ın Rusya'yla tüm alanlarda işbirliğini sürdürmeye ilgi duyduğunu kaydeden Hürelsüh de, enerji, demiryolu, karayolu alanındaki önümüzdeki yıllarda planlanan projelerde birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.Sibirya'nın Gücü-2 projesi, Moğolistan üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatını öngörüyor.Rusya'nın Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki Çayan yatağından Sibirya'nın Gücü-1'de Çin'e gaz sevkiyatı 2019 sonunda başlamıştı. Bu hattın yıllık kapasitesi 38 milyar metreküp.Putin, çok geniş bir heyetle Çin'dePutin, 17-18 Ekim tarihlerinde bu yıl üçüncüsü yapılacak Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na katılıyor. Rusya Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile genişletilmiş ve dar bir formatta ikili görüşmeler yapacak.Oldukça önemli olarak görülen Forum'a Vladimir Putin'in yanında birçok üst düzey bakan da eşlik edecek. Heyette, Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Dmitriy Çernışenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev ve Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov yer alıyor.Rus iş dünyasını ise Sberbank Başkanı German Gref, VTB Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Novatek Başkanı Leonid Mihelson, Rosatom CEO'su Aleksey Lihaçev, Rosneft CEO'su İgor Seçin, Volga Group sahibi Gennady Timçenko ve VEB.RF Başkanı İgor Şuvalov temsil edecek.Türkiye ve Rusya’nın rolü: Tek Kuşak, Tek Yol Projesi nedir?İlk kez 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kazakistan ve Endonezya ziyaretlerinde gündeme gelen projenin 2014 yılında ise kara ve deniz yolu güzergahları belirlenirken, küresel hale gelen bu girişim, özellikle çok kutupluluğa yönelen ve Asya-Pasifik temelli Doğu eksenine geçiş yapan ülkeler arasında giderek daha değerli hale getirmesini amaçlıyor.Çin tarafından başlangıçta ‘Tek Kuşak Tek Yol’ (One Belt One Road- OBOR) olarak sunulan projedeki ‘kuşak’, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı bağlamında Çin'den başlayıp Anadolu’dan geçerek Avrupa'ya uzanan kara ve demiryolu bağlantılarını ve altyapı projelerini, ‘Yol’ ise 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu bağlamındaki Güney Çin Denizi'nden başlayıp Akdeniz'e uzanan deniz ticaret yollarını ve limanlarını içermişti.2016 yılında ise projenin ismi ‘Tek Kuşak, Tek Yol’daki 'tek' vurgusunun yerine daha kapsayıcı olması amacıyla ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ olarak değiştirildi.Projenin yaratılmasında önemli temel taşlardan biri olan Kadim İpek Yolu, Çin'den başlayarak Orta Asya’dan geçip Anadolu’ya ulaşan; buradan da Avrupa’ya kadar devam eden tarihin en önemli ticaret yollarından birisi olarak kabul edilirken, projenin Orta koridoru üzerinde bulunan Türkiye de oldukça stratejik bir konuma sahip durumda.Bu projede yer alan Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru da Çin’i Moğolistan üzerinden, bölgedeki enerji arzını sağlayan dev oyuncu olan Rusya'ya bağlayan en kısa yol olarak ön plana çıkıyor.Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapora göre bu proje tamamlandığında, koridor boyunca geçen ulaşım süresinin yüzde 12 azalması, ticaretin yüzde 2.7 ila yüzde 9.7 arasında artması, katılan ülkelerin gelirlerinin ise yüzde 3.4 oranında yükselmesi öngörülüyor.3 milyara ulaşan nüfusu ilgilendiren ve kıtalararası düzeyde olan bu büyük proje Avrupa ve Asya ülkelerinin yanı sıra; projenin bir ayağı da Afrika'ya ulaşıyor.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu, Çin liderinin 10 yıl önce duyurduğu ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ çerçevesinde gerçekleşen uluslararası bir forum değeri taşırken, bu seviyedeki ilk etkinlik 2017'de, ikincisi ise 2019'da gerçekleşmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231017/putin-taylandla-iliskilerin-yogun-sekilde-gelismesi-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-1076434287.html

moğolistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, moğolistan, doğalgaz, rusya