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Putin: Tayland'la ilişkilerin yoğun şekilde gelişmesi için elimizden geleni yapacağız
Putin: Tayland'la ilişkilerin yoğun şekilde gelişmesi için elimizden geleni yapacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tayland'la ilişkilerin yoğun şekilde gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T15:10+0300
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vladimir putin
çin
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3. Kuşak ve Yol Forumu için Çin'e giden Rusya lideri Putin, başkent Pekin'deki üçüncü görüşmesini Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'le gerçekleştirdi.Rusya'dan Tayland'a turist akışında artış olduğunu ve 2023'ün Ocak-Eylül döneminde bu ülkeyi yaklaşık 1 milyon Rus vatandaşının ziyaret ettiğini belirten Putin, "İlişkilerin daha yoğun şekilde gelişmesi ve ülkelerimizin kalkınmasına hissedilir katkı sunması için kendi adımıza elimizden geleni yapacağız" dedi.Uluslararası ilişkilerde yaşanan bu çalkantılı dönemde maalesef geçen yıl ikili ticaret hacminde biraz düşüş yaşandığını söyleyen Rusya lideri, iki ülkenin karma ekonomik komisyonunun bu trendi değiştireceğini umduğunu kaydetti.Putin, geniş bir heyetle Çin'dePutin, 17-18 Ekim tarihlerinde bu yıl üçüncüsü yapılacak Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na katılıyor. Rusya Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile genişletilmiş ve dar bir formatta ikili görüşmeler yapacak.Oldukça önemli olarak görülen Forum'a Vladimir Putin'in yanında birçok üst düzey bakan da eşlik edecek. Heyette, Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Dmitriy Çernışenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev ve Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov yer alıyor.Rus iş dünyasını ise Sber Başkanı German Gref, VTB Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Novatek Başkanı Leonid Mihelson, Rosatom CEO'su Aleksey Lihaçev, Rosneft CEO'su İgor Seçin, Volga Group sahibi Gennady Timçenko ve VEB.RF Başkanı İgor Şuvalov temsil edecek.Türkiye ve Rusya’nın rolü: Tek Kuşak, Tek Yol Projesi nedir?İlk kez 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kazakistan ve Endonezya ziyaretlerinde gündeme gelen projenin 2014 yılında ise kara ve deniz yolu güzergahları belirlenirken, küresel hale gelen bu girişim, özellikle çok kutupluluğa yönelen ve Asya-Pasifik temelli Doğu eksenine geçiş yapan ülkeler arasında giderek daha değerli hale getirmesini amaçlıyor.Çin tarafından başlangıçta ‘Tek Kuşak Tek Yol’ (One Belt One Road- OBOR) olarak sunulan projedeki ‘kuşak’, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı bağlamında Çin'den başlayıp Anadolu’dan geçerek Avrupa'ya uzanan kara ve demiryolu bağlantılarını ve altyapı projelerini, ‘Yol’ ise 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu bağlamındaki Güney Çin Denizi'nden başlayıp Akdeniz'e uzanan deniz ticaret yollarını ve limanlarını içermişti.2016 yılında ise projenin ismi ‘Tek Kuşak, Tek Yol’daki 'tek' vurgusunun yerine daha kapsayıcı olması amacıyla ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ olarak değiştirildi.Projenin yaratılmasında önemli temel taşlardan biri olan Kadim İpek Yolu, Çin'den başlayarak Orta Asya’dan geçip Anadolu’ya ulaşan; buradan da Avrupa’ya kadar devam eden tarihin en önemli ticaret yollarından birisi olarak kabul edilirken, projenin Orta koridoru üzerinde bulunan Türkiye de oldukça stratejik bir konuma sahip durumda.Bu projede yer alan Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru da Çin’i Moğolistan üzerinden, bölgedeki enerji arzını sağlayan dev oyuncu olan Rusya'ya bağlayan en kısa yol olarak ön plana çıkıyor.Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapora göre bu proje tamamlandığında, koridor boyunca geçen ulaşım süresinin yüzde 12 azalması, ticaretin yüzde 2.7 ila yüzde 9.7 arasında artması, katılan ülkelerin gelirlerinin ise yüzde 3.4 oranında yükselmesi öngörülüyor.3 milyara ulaşan nüfusu ilgilendiren ve kıtalararası düzeyde olan bu büyük proje Avrupa ve Asya ülkelerinin yanı sıra; projenin bir ayağı da Afrika'ya ulaşıyor.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu, Çin liderinin 10 yıl önce duyurduğu ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ çerçevesinde gerçekleşen uluslararası bir forum değeri taşırken, bu seviyedeki ilk etkinlik 2017'de, ikincisi ise 2019'da gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231017/cinde-orbanla-gorusen-putin-bircok-avrupa-ulkesiyle-iliskilerimizin-korunmasi-memnuniyet-verici-1076430762.html
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vladimir putin, çin, çin halk cumhuriyeti

Putin: Tayland'la ilişkilerin yoğun şekilde gelişmesi için elimizden geleni yapacağız

15:10 17.10.2023
© SputnikTayland Başbakanı Srettha Thavisin Rusya Putin
Tayland Başbakanı Srettha Thavisin Rusya Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tayland'la ilişkilerin yoğun şekilde gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
3. Kuşak ve Yol Forumu için Çin'e giden Rusya lideri Putin, başkent Pekin'deki üçüncü görüşmesini Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'le gerçekleştirdi.

Rusya'dan Tayland'a turist akışında artış olduğunu ve 2023'ün Ocak-Eylül döneminde bu ülkeyi yaklaşık 1 milyon Rus vatandaşının ziyaret ettiğini belirten Putin, "İlişkilerin daha yoğun şekilde gelişmesi ve ülkelerimizin kalkınmasına hissedilir katkı sunması için kendi adımıza elimizden geleni yapacağız" dedi.

Uluslararası ilişkilerde yaşanan bu çalkantılı dönemde maalesef geçen yıl ikili ticaret hacminde biraz düşüş yaşandığını söyleyen Rusya lideri, iki ülkenin karma ekonomik komisyonunun bu trendi değiştireceğini umduğunu kaydetti.

Putin, geniş bir heyetle Çin'de

Putin, 17-18 Ekim tarihlerinde bu yıl üçüncüsü yapılacak Tek Kuşak, Tek Yol Forumu'na katılıyor. Rusya Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile genişletilmiş ve dar bir formatta ikili görüşmeler yapacak.

Oldukça önemli olarak görülen Forum'a Vladimir Putin'in yanında birçok üst düzey bakan da eşlik edecek. Heyette, Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Dmitriy Çernışenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev ve Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov yer alıyor.

Rus iş dünyasını ise Sber Başkanı German Gref, VTB Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Novatek Başkanı Leonid Mihelson, Rosatom CEO'su Aleksey Lihaçev, Rosneft CEO'su İgor Seçin, Volga Group sahibi Gennady Timçenko ve VEB.RF Başkanı İgor Şuvalov temsil edecek.

Türkiye ve Rusya’nın rolü: Tek Kuşak, Tek Yol Projesi nedir?

İlk kez 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kazakistan ve Endonezya ziyaretlerinde gündeme gelen projenin 2014 yılında ise kara ve deniz yolu güzergahları belirlenirken, küresel hale gelen bu girişim, özellikle çok kutupluluğa yönelen ve Asya-Pasifik temelli Doğu eksenine geçiş yapan ülkeler arasında giderek daha değerli hale getirmesini amaçlıyor.
Çin tarafından başlangıçta ‘Tek Kuşak Tek Yol’ (One Belt One Road- OBOR) olarak sunulan projedeki ‘kuşak’, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı bağlamında Çin'den başlayıp Anadolu’dan geçerek Avrupa'ya uzanan kara ve demiryolu bağlantılarını ve altyapı projelerini, ‘Yol’ ise 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu bağlamındaki Güney Çin Denizi'nden başlayıp Akdeniz'e uzanan deniz ticaret yollarını ve limanlarını içermişti.
2016 yılında ise projenin ismi ‘Tek Kuşak, Tek Yol’daki 'tek' vurgusunun yerine daha kapsayıcı olması amacıyla ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ olarak değiştirildi.
Projenin yaratılmasında önemli temel taşlardan biri olan Kadim İpek Yolu, Çin'den başlayarak Orta Asya’dan geçip Anadolu’ya ulaşan; buradan da Avrupa’ya kadar devam eden tarihin en önemli ticaret yollarından birisi olarak kabul edilirken, projenin Orta koridoru üzerinde bulunan Türkiye de oldukça stratejik bir konuma sahip durumda.
Bu projede yer alan Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru da Çin’i Moğolistan üzerinden, bölgedeki enerji arzını sağlayan dev oyuncu olan Rusya'ya bağlayan en kısa yol olarak ön plana çıkıyor.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapora göre bu proje tamamlandığında, koridor boyunca geçen ulaşım süresinin yüzde 12 azalması, ticaretin yüzde 2.7 ila yüzde 9.7 arasında artması, katılan ülkelerin gelirlerinin ise yüzde 3.4 oranında yükselmesi öngörülüyor.
3 milyara ulaşan nüfusu ilgilendiren ve kıtalararası düzeyde olan bu büyük proje Avrupa ve Asya ülkelerinin yanı sıra; projenin bir ayağı da Afrika'ya ulaşıyor.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tek Kuşak, Tek Yol Forumu, Çin liderinin 10 yıl önce duyurduğu ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ çerçevesinde gerçekleşen uluslararası bir forum değeri taşırken, bu seviyedeki ilk etkinlik 2017'de, ikincisi ise 2019'da gerçekleşmişti.
Rusya Putin Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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