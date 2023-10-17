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Brüksel'de terör alarmı: 2 kişi hayatını kaybetti, Belçika-İsveç maçı ertelendi
Brüksel'de terör alarmı: 2 kişi hayatını kaybetti, Belçika-İsveç maçı ertelendi
Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Tehlike seviyesi en yükseğe; 4'e çıkarılırken, ülkenin diğer yerlerinde... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T06:14+0300
2023-10-17T06:38+0300
dünya
brüksel
terör
terör örgütü
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.Yerel basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde silahla rastgele ateş açtı.Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği, ateş etmeye orada da devam ettiği ve gözden kaybolduğu görüldü.Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.En üst düzeye çıkartıldıBrüksel'de tehlike seviyesi en yükseğe; 4'e çıkarılırken, ülkenin diğer yerlerinde seviye 3 olarak belirlendi.Federal Savcılığın olayı terör saldırısı olarak değerlendirerek, operasyon başlattığı öğrenildi.Zanlı henüz yakalanmadı. Kendini saldırgan olarak tanıtan bir kişi sosyal medyada yayınladığı videoda, kendisini Abdesalem Al Guilani olarak tanıtarak, IŞİD üyesi olduğunu belirtti.Belçika-İsveç maçı, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alındıMaç başlamadan hemen önce Brüksel'de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmedi.UEFA'dan yapılan açıklamada, ilk devresi tamamlanan maçın "terör saldırısı olasılığı" gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi. Kararın, iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli milli oyuncuların maçın ikinci yarısına çıkmama yönündeki taleplerini hakeme ilettiği, Belçikalı oyuncuların da bu duruma onay verdiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231016/brukselde-silahli-saldiri-2-kisi-hayatini-kaybetti-1076401682.html
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Brüksel'de terör alarmı: 2 kişi hayatını kaybetti, Belçika-İsveç maçı ertelendi

06:14 17.10.2023 (güncellendi: 06:38 17.10.2023)
© AA / Dursun AydemirBrüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Tehlike seviyesi en yükseğe; 4'e çıkarılırken, ülkenin diğer yerlerinde seviye 3 olarak belirlendi. Belçika ile İsveç arasında oynanan Euro 2024 Eleme maçı saldırı nedeniyle ertelendi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde silahla rastgele ateş açtı.
Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği, ateş etmeye orada da devam ettiği ve gözden kaybolduğu görüldü.
Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

En üst düzeye çıkartıldı

Brüksel'de tehlike seviyesi en yükseğe; 4'e çıkarılırken, ülkenin diğer yerlerinde seviye 3 olarak belirlendi.
Federal Savcılığın olayı terör saldırısı olarak değerlendirerek, operasyon başlattığı öğrenildi.
Zanlı henüz yakalanmadı. Kendini saldırgan olarak tanıtan bir kişi sosyal medyada yayınladığı videoda, kendisini Abdesalem Al Guilani olarak tanıtarak, IŞİD üyesi olduğunu belirtti.

Belçika-İsveç maçı, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alındı

Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmedi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, ilk devresi tamamlanan maçın "terör saldırısı olasılığı" gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi. Kararın, iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.
İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli milli oyuncuların maçın ikinci yarısına çıkmama yönündeki taleplerini hakeme ilettiği, Belçikalı oyuncuların da bu duruma onay verdiği bildirildi.
Belçika silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
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Brüksel'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
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