https://sputniknews.com.tr/20231016/brukselde-silahli-saldiri-2-kisi-hayatini-kaybetti-1076401682.html
Brüksel'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Brüksel'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T22:46+0300
2023-10-16T22:46+0300
2023-10-16T22:51+0300
dünya
brüksel
silahlı saldırı
belçika
avrupa
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Brüksel'de yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.
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brüksel, silahlı saldırı, belçika, avrupa
brüksel, silahlı saldırı, belçika, avrupa
Brüksel'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
22:46 16.10.2023 (güncellendi: 22:51 16.10.2023) Abone ol
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.
Brüksel'de yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.
Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.
Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.
Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.