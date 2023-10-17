https://sputniknews.com.tr/20231017/ahmet-hakan-metin-abicilik-erkan-babacilik-1076412283.html
Ahmet Hakan: Metin Abi’cilik Erkan Baba’cılık
Ahmet Hakan: Metin Abi’cilik Erkan Baba’cılık
Ahmet Hakan, Metin Akpınar ve Erkan Can'a dair yapılan değerlendirmeleri eleştirdi. Ahmet Hakan, "Başkaları yapsaydı yorumlar çok farklı olurdu" diye ekledi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T09:59+0300
2023-10-17T09:59+0300
2023-10-17T09:59+0300
yaşam
metin akpınar
duygu nebioğlu
erkan can
velayet
alkol
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Metin Akpınar'ın 35 yaşında ikiz kızlarının ortaya çıkmasına ve Erkan Can'ın da alkollü olarak araba kullanırken yakalanmasına ilişkin yorum yapanları eleştirdi.Usta oyunculara sağduyu ile yaklaşanların, yaşananları başka isimlerin başına gelmesi halinde tepkilerinin çok başka olacağını öne sürdü.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
https://sputniknews.com.tr/20231016/unlu-oyuncu-erkan-can-alkolluyken-kaza-yapti-alkolluyum-kanunu-biliyorum-1076384239.html
https://sputniknews.com.tr/20231016/metin-akpinarin-kizi-oldugu-ortaya-cikan--duygu-nebioglu-konustu-tesekkur-bile-etmedi--1076384383.html
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metin akpınar, duygu nebioğlu, erkan can, velayet, alkol
metin akpınar, duygu nebioğlu, erkan can, velayet, alkol
Ahmet Hakan: Metin Abi’cilik Erkan Baba’cılık
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Ahmet Hakan, Metin Akpınar ve Erkan Can'a dair yapılan değerlendirmeleri eleştirdi. Ahmet Hakan, "Başkaları yapsaydı yorumlar çok farklı olurdu" diye ekledi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Metin Akpınar'ın 35 yaşında ikiz kızlarının ortaya çıkmasına ve Erkan Can'ın da alkollü olarak araba kullanırken yakalanmasına ilişkin yorum yapanları eleştirdi.
Usta oyunculara sağduyu ile yaklaşanların, yaşananları başka isimlerin başına gelmesi halinde tepkilerinin çok başka olacağını öne sürdü.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
şu noktalara dikkat çekti:
"Başkası yapsa yılansı, çıngıraklı dillerini çıkarıp alabildiğine çirkinleşmesi kesin olan tipler, söz konusu Metin Akpınar olunca şöyle konuşuyorlar: Yıllar önce bir gecelik ilişki yaşamış adamcağız. Olamaz mı? 80 küsur yaşında adam, babalığı nasıl benimsesin? Nasıl da zarif biçimde özür diledi. Daha ne istiyorsunuz? Metin Abi adamdır adam. Bütün suç annenin. Çocukları doğurup terk etmiş. Başkası yapsa “bu tam olarak cinayete teşebbüstür” diye ortalığı ayağa kaldırması kesin olan tipler, Erkan Can alkollü araç kullanınca şöyle diyorlar: Aman Erkan Baba. Korkuttun bizi. Yeter ki sana bir şey olmasın Erkan Baba. Keşke bir taksi tutsaydın. Trafik polislerine sorun çıkarmamış kral. Bir daha dikkat et Erkan Baba, sen bize lazımsın. “Şu hayatta en dayanamadığım 10 tip listesi” yap deseler... Bu tipler, yapacağım listenin ilk üçünde kesin yer alırlar."