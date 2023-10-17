Ahmet Hakan: Metin Abi’cilik Erkan Baba’cılık

"Başkası yapsa yılansı, çıngıraklı dillerini çıkarıp alabildiğine çirkinleşmesi kesin olan tipler, söz konusu Metin Akpınar olunca şöyle konuşuyorlar: Yıllar önce bir gecelik ilişki yaşamış adamcağız. Olamaz mı? 80 küsur yaşında adam, babalığı nasıl benimsesin? Nasıl da zarif biçimde özür diledi. Daha ne istiyorsunuz? Metin Abi adamdır adam. Bütün suç annenin. Çocukları doğurup terk etmiş. Başkası yapsa “bu tam olarak cinayete teşebbüstür” diye ortalığı ayağa kaldırması kesin olan tipler, Erkan Can alkollü araç kullanınca şöyle diyorlar: Aman Erkan Baba. Korkuttun bizi. Yeter ki sana bir şey olmasın Erkan Baba. Keşke bir taksi tutsaydın. Trafik polislerine sorun çıkarmamış kral. Bir daha dikkat et Erkan Baba, sen bize lazımsın. “Şu hayatta en dayanamadığım 10 tip listesi” yap deseler... Bu tipler, yapacağım listenin ilk üçünde kesin yer alırlar."