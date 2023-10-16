https://sputniknews.com.tr/20231016/metin-akpinarin-kizi-oldugu-ortaya-cikan--duygu-nebioglu-konustu-tesekkur-bile-etmedi--1076384383.html

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu konuştu: Teşekkür bile etmedi

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu konuştu: Teşekkür bile etmedi

Metin Akpınar evlilik dışı doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu katıldığı bir televizyon programında konuştu. Nebioğlu, "Beni büyüten babama bir teşekkür bile... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T13:35+0300

2023-10-16T13:35+0300

2023-10-16T13:35+0300

yaşam

metin akpınar

duygu nebioğlu

dna

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Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan biyolojik kızı Duygu Nebioğlu katıldığı bir televizyon programında biyolojik annesinin korktuğu için bazı gerçekleri anlatamadığını söyledi.Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programına konuk olan Nebioğlu, Metin Akpınar’dan maddi ya da manevi bir destek görmediğini belirterek, "Beni büyüten babama bir teşekkür bile etmedi" ifadelerini kullandı.‘Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, “Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım. Bir yandan da bana ‘Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu" şeklinde konuştu.Nebioğlu şu ifadeleri kullandı:"Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleye biliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım.Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para.Yaptığı açıklamada ‘bunları yaşadığınız için çok üzgünüm' dedi ama o şekilde davranmadı. Sadece söylemde kaldı. Biz kardeşimle çok zorluklar yaşadık. Ben çok zor ameliyatlar geçirdim, kendisi beni bir kez bile aramadı."'Çok güzel oyunculuk yaptı'"Bizi bildiğini en başından beri inkar ediyor Metin Akpınar, ‘Bilmiyordum' diyor. Kendini savunmak için inkar ediyor" diyen Nebioğlu, "Babam benden bugüne kadar özür dilemediği için davayı açtım. Kendi eşini korurken bizi korumuyorsun. Bu sürecin başına geleceğini biliyordu, her şeyden haberi vardı. Çok güzel oyunculuk yaptı" dedi."Eşiyle de muhatap oldum. Birkaç saat görüştük, ilk başta çok iyi davrandı. Sonra çok ama çok kötü davrandı" diyen Nebioğlu, "‘Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına' diye tepki gösterdi” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231012/unlu-oyuncu-metin-akpinarin-35-yil-sonra-bir-kizi-oldugu-ortaya-cikti-1076277380.html

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metin akpınar, duygu nebioğlu, dna