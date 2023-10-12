https://sputniknews.com.tr/20231012/unlu-oyuncu-metin-akpinarin-35-yil-sonra-bir-kizi-oldugu-ortaya-cikti-1076277380.html

35 yıllık sır: Metin Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı

35 yıllık sır: Metin Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı

62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı. Mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T15:18+0300

2023-10-12T15:18+0300

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yaşam

metin akpınar

evlilik

çocuk

duygu nebioğlu

aktör

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Devlet sanatçısı unvanlı Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı.Ankaramasası’nın aktardığı habere göre, evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı. Gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.Akpınar, Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli. Çiftin bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu verdiği röportajda hikayesini anlattı. Nebioğlu şunları söyledi:Nebioğlu’nun avukatları Av. Ferihan Polat ve Av. Ahmet Furkan Uludağ da “Dava açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıllık bu sürecin sonunda mahkemece, açtığımız babalık davasının kabulüne karar verildi ve yargılamanın gizliliği de sona erdi. Mahkeme kararı ile birlikte müvekkilin elde ettiği tüm hakların savunucusu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Duygu Nebioğlu kimdir?1988 yılında Antalya'da doğan Duygu Nebioğlu, 6 yaşında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildi.Nebioğlu, Metin Akpınar'a açtığı babalık davası için yapılan testler sonucu Akpınar'ın öz babası olduğunu öğrendi.

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