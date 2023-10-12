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35 yıllık sır: Metin Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı
35 yıllık sır: Metin Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı
62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı. Mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T15:18+0300
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yaşam
metin akpınar
evlilik
çocuk
duygu nebioğlu
aktör
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Devlet sanatçısı unvanlı Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı.Ankaramasası’nın aktardığı habere göre, evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı. Gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.Akpınar, Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli. Çiftin bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu verdiği röportajda hikayesini anlattı. Nebioğlu şunları söyledi:Nebioğlu’nun avukatları Av. Ferihan Polat ve Av. Ahmet Furkan Uludağ da “Dava açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıllık bu sürecin sonunda mahkemece, açtığımız babalık davasının kabulüne karar verildi ve yargılamanın gizliliği de sona erdi. Mahkeme kararı ile birlikte müvekkilin elde ettiği tüm hakların savunucusu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Duygu Nebioğlu kimdir?1988 yılında Antalya'da doğan Duygu Nebioğlu, 6 yaşında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildi.Nebioğlu, Metin Akpınar'a açtığı babalık davası için yapılan testler sonucu Akpınar'ın öz babası olduğunu öğrendi.
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duygu nebioğlu kimdir?,duygu nebioğlu kimdir,metin akpınarın kızı
duygu nebioğlu kimdir?,duygu nebioğlu kimdir,metin akpınarın kızı

35 yıllık sır: Metin Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı

15:18 12.10.2023 (güncellendi: 16:15 12.10.2023)
© AAMetin Akpınar
Metin Akpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© AA
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62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı. Mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.
Devlet sanatçısı unvanlı Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı.
Ankaramasası’nın aktardığı habere göre, evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı. Gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.
Akpınar, Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli. Çiftin bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.
Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu verdiği röportajda hikayesini anlattı. Nebioğlu şunları söyledi:
“Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşısında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygıdeğer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlar Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.”
Nebioğlu’nun avukatları Av. Ferihan Polat ve Av. Ahmet Furkan Uludağ da “Dava açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıllık bu sürecin sonunda mahkemece, açtığımız babalık davasının kabulüne karar verildi ve yargılamanın gizliliği de sona erdi. Mahkeme kararı ile birlikte müvekkilin elde ettiği tüm hakların savunucusu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Duygu Nebioğlu kimdir?

1988 yılında Antalya'da doğan Duygu Nebioğlu, 6 yaşında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildi.
Nebioğlu, Metin Akpınar'a açtığı babalık davası için yapılan testler sonucu Akpınar'ın öz babası olduğunu öğrendi.
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