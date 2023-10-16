https://sputniknews.com.tr/20231016/unlu-oyuncu-erkan-can-alkolluyken-kaza-yapti-alkolluyum-kanunu-biliyorum-1076384239.html

Ünlü oyuncu Erkan Can alkollüyken kaza yaptı: 'Alkollüyüm, kanunu biliyorum'

Ünlü oyuncu Erkan Can alkollüyken kaza yaptı: 'Alkollüyüm, kanunu biliyorum'

Ümraniye’de alkollü araç kullanan ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı. 236 promil alkollü olduğu anlaşılan Can, “Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T13:28+0300

2023-10-16T13:28+0300

2023-10-16T13:28+0300

yaşam

erkan can

oyuncu

kaza

istanbul

alkol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076384083_0:0:1012:569_1920x0_80_0_0_841dea84183172fe5227865b0ed44439.jpg

Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi.Alkollü araç kullanan ünlü oyuncu Erkan Can, aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazada yara almayan Erkan Can'a alkolmetre üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu belirlendi. Ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.'Alkollüyüm, kanunu da biliyorum'Başka bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde oyuncu Erkan Can'ın, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflediği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230930/e5te-kaza-sonrasi-yol-trafige-kapatildi-2-yarali-1075900375.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erkan can, oyuncu, kaza, istanbul, alkol