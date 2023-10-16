https://sputniknews.com.tr/20231016/unlu-oyuncu-erkan-can-alkolluyken-kaza-yapti-alkolluyum-kanunu-biliyorum-1076384239.html
Ünlü oyuncu Erkan Can alkollüyken kaza yaptı: 'Alkollüyüm, kanunu biliyorum'
Ünlü oyuncu Erkan Can alkollüyken kaza yaptı: 'Alkollüyüm, kanunu biliyorum'
Ümraniye’de alkollü araç kullanan ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı. 236 promil alkollü olduğu anlaşılan Can, “Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T13:28+0300
2023-10-16T13:28+0300
2023-10-16T13:28+0300
yaşam
erkan can
oyuncu
kaza
istanbul
alkol
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Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi.Alkollü araç kullanan ünlü oyuncu Erkan Can, aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazada yara almayan Erkan Can'a alkolmetre üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu belirlendi. Ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.'Alkollüyüm, kanunu da biliyorum'Başka bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde oyuncu Erkan Can'ın, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflediği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230930/e5te-kaza-sonrasi-yol-trafige-kapatildi-2-yarali-1075900375.html
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erkan can, oyuncu, kaza, istanbul, alkol
erkan can, oyuncu, kaza, istanbul, alkol
Ünlü oyuncu Erkan Can alkollüyken kaza yaptı: 'Alkollüyüm, kanunu biliyorum'
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Ümraniye’de alkollü araç kullanan ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı. 236 promil alkollü olduğu anlaşılan Can, “Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi.
Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi.
Alkollü araç kullanan ünlü oyuncu Erkan Can, aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazada yara almayan Erkan Can'a alkolmetre üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu belirlendi.
Ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
'Alkollüyüm, kanunu da biliyorum'
Başka bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde oyuncu Erkan Can'ın, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflediği görüldü.