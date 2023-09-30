https://sputniknews.com.tr/20230930/e5te-kaza-sonrasi-yol-trafige-kapatildi-2-yarali-1075900375.html
E5'te kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı: 2 yaralı
E5'te kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı: 2 yaralı
Küçükçekmece E5 Karayolu yanyolda kumaş yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T13:14+0300
2023-09-30T13:14+0300
2023-09-30T13:14+0300
yaşam
video
e-5
karayolu
istanbul
küçükçekmece
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Küçükçekmece E5 Karayolunda kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak yola devrildi.Kamyonun kasasında bulunan çuvallar yola savrulurken, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.Kaza nedeniyle yan yol Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.Olay yerine sevk edilen vinç yardımıyla devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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E5'te kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı: 2 yaralı
E5'te kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı: 2 yaralı
2023-09-30T13:14+0300
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video, e-5 , karayolu, istanbul, küçükçekmece, видео
video, e-5 , karayolu, istanbul, küçükçekmece, видео
E5'te kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı: 2 yaralı
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Küçükçekmece E5 Karayolu yanyolda kumaş yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı.
Küçükçekmece E5 Karayolunda kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak yola devrildi.
Kamyonun kasasında bulunan çuvallar yola savrulurken, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yan yol Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerine sevk edilen vinç yardımıyla devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.