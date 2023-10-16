https://sputniknews.com.tr/20231016/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-sunak-ile-telefonda-gorustu-1076388828.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T15:38+0300

2023-10-16T15:38+0300

2023-10-16T15:41+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

rishi sunak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, rishi sunak