https://sputniknews.com.tr/20231016/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-sunak-ile-telefonda-gorustu-1076388828.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T15:38+0300
2023-10-16T15:38+0300
2023-10-16T15:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
rishi sunak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.
türkiye
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recep tayyip erdoğan, rishi sunak
recep tayyip erdoğan, rishi sunak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü
15:38 16.10.2023 (güncellendi: 15:41 16.10.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.