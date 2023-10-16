https://sputniknews.com.tr/20231016/kremlinden-israil-ve-filistine-derhal-ateskes-ve-baris-surecine-gecme-cagrisi-1076390693.html
Kremlin’den İsrail ve Filistin’e derhal ateşkes ve barış sürecine geçme çağrısı
Kremlin’den İsrail ve Filistin’e derhal ateşkes ve barış sürecine geçme çağrısı
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, İsrail ve Filistin arasında bir an önce ateşkesin sağlanması ve barışçıl çözüm sürecine geçilmesi gerektiğini... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T16:42+0300
2023-10-16T16:42+0300
2023-10-16T16:42+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
israil-filistin
gazze şeridi
yuriy uşakov
doğu kudüs
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere açıklamasında, “Bu durumda önemli olanın, derhal ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm sürecinin başlatılması olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.Benzeri görülmemiş gerilimi durdurmak için aktif ve sert adımların atılması gerektiğini söyleyen Uşakov, “Barış görüşmelerinin amacı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir ülkenin kurulmasını ve bu ülkenin İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşamasını içeren, BM tarafından onaylanmış iki devlet formülünün uygulanması olmalı” dedi.Bu konuların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran, Suriye, Mısır, Filistin ve İsrail liderleriyle bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ana konusu olduğunu belirten Uşakov, Rus liderinin Filistin-İsrail gerilimini dikkatle takip ettiğini belirterek, “Putin, Çin ziyaretinden önce Filistin-İsrail çatışmasıyla bağlantısı olan başlıca ülkelerin liderleriyle görüşecek” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-esadla-gazze-seridindeki-durumu-gorustu-1076387027.html
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gazze şeridi
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rusya, kremlin, vladimir putin, israil-filistin, gazze şeridi, yuriy uşakov, doğu kudüs
rusya, kremlin, vladimir putin, israil-filistin, gazze şeridi, yuriy uşakov, doğu kudüs
Kremlin’den İsrail ve Filistin’e derhal ateşkes ve barış sürecine geçme çağrısı
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, İsrail ve Filistin arasında bir an önce ateşkesin sağlanması ve barışçıl çözüm sürecine geçilmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere açıklamasında, “Bu durumda önemli olanın, derhal ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm sürecinin başlatılması olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Benzeri görülmemiş gerilimi durdurmak için aktif ve sert adımların atılması gerektiğini söyleyen Uşakov, “Barış görüşmelerinin amacı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir ülkenin kurulmasını ve bu ülkenin İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşamasını içeren, BM tarafından onaylanmış iki devlet formülünün uygulanması olmalı” dedi.
Bu konuların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran, Suriye, Mısır, Filistin ve İsrail liderleriyle bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ana konusu olduğunu belirten Uşakov, Rus liderinin Filistin-İsrail gerilimini dikkatle takip ettiğini belirterek, “Putin, Çin ziyaretinden önce Filistin-İsrail çatışmasıyla bağlantısı olan başlıca ülkelerin liderleriyle görüşecek” diye ekledi.