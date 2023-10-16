https://sputniknews.com.tr/20231016/kremlinden-israil-ve-filistine-derhal-ateskes-ve-baris-surecine-gecme-cagrisi-1076390693.html

Kremlin’den İsrail ve Filistin’e derhal ateşkes ve barış sürecine geçme çağrısı

Kremlin’den İsrail ve Filistin’e derhal ateşkes ve barış sürecine geçme çağrısı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, İsrail ve Filistin arasında bir an önce ateşkesin sağlanması ve barışçıl çözüm sürecine geçilmesi gerektiğini... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T16:42+0300

2023-10-16T16:42+0300

2023-10-16T16:42+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

israil-filistin

gazze şeridi

yuriy uşakov

doğu kudüs

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere açıklamasında, “Bu durumda önemli olanın, derhal ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm sürecinin başlatılması olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.Benzeri görülmemiş gerilimi durdurmak için aktif ve sert adımların atılması gerektiğini söyleyen Uşakov, “Barış görüşmelerinin amacı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir ülkenin kurulmasını ve bu ülkenin İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşamasını içeren, BM tarafından onaylanmış iki devlet formülünün uygulanması olmalı” dedi.Bu konuların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran, Suriye, Mısır, Filistin ve İsrail liderleriyle bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ana konusu olduğunu belirten Uşakov, Rus liderinin Filistin-İsrail gerilimini dikkatle takip ettiğini belirterek, “Putin, Çin ziyaretinden önce Filistin-İsrail çatışmasıyla bağlantısı olan başlıca ülkelerin liderleriyle görüşecek” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-esadla-gazze-seridindeki-durumu-gorustu-1076387027.html

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doğu kudüs

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rusya, kremlin, vladimir putin, israil-filistin, gazze şeridi, yuriy uşakov, doğu kudüs