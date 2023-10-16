https://sputniknews.com.tr/20231016/biden-trumpin-sosyal-medya-platformu-truth-socialda-hesap-acti-1076402453.html

Biden, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da hesap açtı

Biden, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da hesap açtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya ekibi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da hesap açtı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T23:44+0300

2023-10-16T23:44+0300

2023-10-16T23:44+0300

dünya

donald trump

joe biden

truth social

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076160282_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_31da9335f3fed766db514448da2124bf.jpg

Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerini yürüten kampanya ekibi, Trump tarafından kurulan ve büyük ölçüde onu destekleyen takipçilerinin hakim olduğu Truth Social sosyal medya platformuna BidenHQ adlı hesabıyla katıldı.Hesaptan yapılan ilk paylaşımlarda, Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis ve Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Nikki Haley'in Trump'ı eleştiren yorumları ile Cumhuriyetçi görüşe yakınlığıyla bilinen Fox News'un Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarını destekleyen konuğunun konuşmasına yer verildi.Biden'ın kampanya ekibinin X'ten de "Truth Social'a yeni katıldık, çünkü çoğunlukla bunun çok komik olacağını düşündük" paylaşımını yaptı.Başkan Biden'ın ismi paylaşılmayan kıdemli bir kampanya yetkilisi, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, "Truth Social'da çok az 'hakikat' mevcut ancak en azından şu an biraz eğlenceli olacak" dedi.Trump'ın, 6 Ocak Kongre baskını olayları sonrası eski adıyla Twitter olan X'teki hesabının askıya alınmasının ardından 2021'de kurduğu, 2022'de aktifleşen platformunda 6,43 milyon takipçisi bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231015/konusmasi-filistin-destekcisi-tarafindan-bolunen-biden-bagiran-kisiyi-duyamiyorum-ne-diyor-1076349273.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, joe biden, truth social, abd