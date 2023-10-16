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https://sputniknews.com.tr/20231016/biden-trumpin-sosyal-medya-platformu-truth-socialda-hesap-acti-1076402453.html
Biden, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da hesap açtı
Biden, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da hesap açtı
ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya ekibi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da hesap açtı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T23:44+0300
2023-10-16T23:44+0300
dünya
donald trump
joe biden
truth social
abd
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Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerini yürüten kampanya ekibi, Trump tarafından kurulan ve büyük ölçüde onu destekleyen takipçilerinin hakim olduğu Truth Social sosyal medya platformuna BidenHQ adlı hesabıyla katıldı.Hesaptan yapılan ilk paylaşımlarda, Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis ve Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Nikki Haley'in Trump'ı eleştiren yorumları ile Cumhuriyetçi görüşe yakınlığıyla bilinen Fox News'un Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarını destekleyen konuğunun konuşmasına yer verildi.Biden'ın kampanya ekibinin X'ten de "Truth Social'a yeni katıldık, çünkü çoğunlukla bunun çok komik olacağını düşündük" paylaşımını yaptı.Başkan Biden'ın ismi paylaşılmayan kıdemli bir kampanya yetkilisi, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, "Truth Social'da çok az 'hakikat' mevcut ancak en azından şu an biraz eğlenceli olacak" dedi.Trump'ın, 6 Ocak Kongre baskını olayları sonrası eski adıyla Twitter olan X'teki hesabının askıya alınmasının ardından 2021'de kurduğu, 2022'de aktifleşen platformunda 6,43 milyon takipçisi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231015/konusmasi-filistin-destekcisi-tarafindan-bolunen-biden-bagiran-kisiyi-duyamiyorum-ne-diyor-1076349273.html
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donald trump, joe biden, truth social, abd
donald trump, joe biden, truth social, abd

Biden, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da hesap açtı

23:44 16.10.2023
© Sputnik / Павел БедняковABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya ekibi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da hesap açtı.
Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerini yürüten kampanya ekibi, Trump tarafından kurulan ve büyük ölçüde onu destekleyen takipçilerinin hakim olduğu Truth Social sosyal medya platformuna BidenHQ adlı hesabıyla katıldı.
Hesaptan yapılan ilk paylaşımlarda, Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis ve Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Nikki Haley'in Trump'ı eleştiren yorumları ile Cumhuriyetçi görüşe yakınlığıyla bilinen Fox News'un Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarını destekleyen konuğunun konuşmasına yer verildi.
Biden'ın kampanya ekibinin X'ten de "Truth Social'a yeni katıldık, çünkü çoğunlukla bunun çok komik olacağını düşündük" paylaşımını yaptı.
Başkan Biden'ın ismi paylaşılmayan kıdemli bir kampanya yetkilisi, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, "Truth Social'da çok az 'hakikat' mevcut ancak en azından şu an biraz eğlenceli olacak" dedi.
Trump'ın, 6 Ocak Kongre baskını olayları sonrası eski adıyla Twitter olan X'teki hesabının askıya alınmasının ardından 2021'de kurduğu, 2022'de aktifleşen platformunda 6,43 milyon takipçisi bulunuyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
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