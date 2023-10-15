https://sputniknews.com.tr/20231015/meteoroloji-son-durumu-paylasti-bugun-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1076344041.html

Meteoroloji son durumu paylaştı: Bugün Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji son durumu paylaştı: Bugün Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için Türkiye geneline yönelik hava durumunun nasıl olacağına dair son bilgileri paylaştı. Ülke genelinin parçalı, yer... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T09:25+0300

2023-10-15T09:25+0300

2023-10-15T09:25+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

sağanak

sağanak yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0a/1055452794_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_674cb8b7fa500aa32760e5d33234899c.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya’nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231014/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-toz-tasinimi-uyarisi-bu-gece-basliyor-1076336546.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bugün hava nasıl olacak, hava durumu, meteorolojiden son dakika, bugün sağanak var mı, türkiyede hava nasıl olacak