https://sputniknews.com.tr/20231014/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-toz-tasinimi-uyarisi-bu-gece-basliyor-1076336546.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli yağış ve toz taşınımı beklendiği duyuruldu. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T16:42+0300

2023-10-14T16:42+0300

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türkiye

toz

toz taşınımı

sağanak

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Ayrıca, bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.Bu nedenle, görüş mesafesin düşmesi, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20231014/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-4-bolgede-saganak-1076329629.html

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toz, toz taşınımı, sağanak, sağanak yağış