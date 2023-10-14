https://sputniknews.com.tr/20231014/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-4-bolgede-saganak-1076329629.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: 4 bölgede sağanak

Meteoroloji saat vererek uyardı: 4 bölgede sağanak

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Ege ve Akdeniz'de, gece saatlerinden itibarense İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T12:40+0300

2023-10-14T12:40+0300

2023-10-14T12:40+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231014/bakan-isikhandan-sgk-icin-e-devlet-aciklamasi-1076324965.html

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