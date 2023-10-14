https://sputniknews.com.tr/20231014/bakan-isikhandan-sgk-icin-e-devlet-aciklamasi-1076324965.html

Bakan Işıkhan'dan SGK için e-devlet açıklaması

Bakan Işıkhan'dan SGK için e-devlet açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-Devlet Kapısı’nda 174 milyonu aşan tıklanma ile en çok ziyaret edilen kurum... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T09:50+0300

2023-10-14T09:50+0300

2023-10-14T09:50+0300

türkiye

sgk

vedat ışıkhan

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

e-devlet

e-devlet kapısı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha güvenli ve daha zahmetsiz hizmet sunuyoruz. Dijital çağın gerekliliklerine ayak uyduran Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı’nda en çok ziyaret edilen ve en çok hizmet geliştiren kurum oldu. 163 uygulamayla vatandaşlarımıza kolay erişim, 1 ayda toplam 174 milyonu aşan tıklanma. ’Dijitalin Yüzyılı’nda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla şekillenen yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.Işıkhan, SGK’nın en çok ziyaret edilen 5 uygulamasının, ’SGK tescil ve hizmet dökümü/İşyeri unvan listesi’, ’Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim’, ’4A emekli aylık bilgisi’, ’Genel Sağlık Sigortası tescil ve prim borcu sorgulama’, ’Şahıs ödemeleri sorgulama’ olduğunu açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231012/emeklilere-5-bin-lira-odenmesine-iliskin-duzenleme-kanun-teklifine-onergeyle-eklendi-1076289454.html

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sgk, vedat ışıkhan, sosyal güvenlik kurumu (sgk), e-devlet, e-devlet kapısı