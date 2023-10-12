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Emeklilere 5 bin liralık destek düzenlemesi kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin liralık destek düzenlemesi kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T22:29+0300
2023-10-12T23:09+0300
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tbmm
tbmm genel kurulu
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Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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tbmm, tbmm genel kurulu
tbmm, tbmm genel kurulu

Emeklilere 5 bin liralık destek düzenlemesi kanun teklifine eklendi

22:29 12.10.2023 (güncellendi: 23:09 12.10.2023)
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Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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