https://sputniknews.com.tr/20231012/emeklilere-5-bin-lira-odenmesine-iliskin-duzenleme-kanun-teklifine-onergeyle-eklendi-1076289454.html
Emeklilere 5 bin liralık destek düzenlemesi kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin liralık destek düzenlemesi kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T22:29+0300
2023-10-12T22:29+0300
2023-10-12T23:09+0300
türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
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Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, tbmm genel kurulu
Emeklilere 5 bin liralık destek düzenlemesi kanun teklifine eklendi
22:29 12.10.2023 (güncellendi: 23:09 12.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.