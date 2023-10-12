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Cengiz Kurtoğlu'na yaralama ve hakaretten hapis istemi: 'Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli’dir’ dedi'
Cengiz Kurtoğlu'na yaralama ve hakaretten hapis istemi: 'Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli’dir’ dedi'
Doğum günü partisinde tanıştığı kişiyi sanatçı arkadaşlarına hakaret ettiği iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun davasında... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T16:56+0300
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yaşam
cengiz kurtoğlu
darp
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Arkadaşının doğum günü partisinde tanıştığı Mustafa Can’ı sanatçı olan arkadaşlarına hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğu iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu ve tarafların avukatları hazır bulundu.'Sonra da ‘Bunların hiçbiri sanatçı değildir, Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli’dir’ dedi'Duruşmada savunma yapan sanık Kurtoğlu, söz konusu doğum günü partisi davetlilerinin arasında Cem Yılmaz, Hakan Altun gibi ve spor dünyasından insanların da olacağının söylendiğini ancak beklediği gibi olmadığını belirtti. Kurtoğlu savunmasında, "Nereli olduğu, nereli olduğum ifade edildiği sırada konu Orhan Gencebay’a geldi. Müşteki özellikle yüzüme bakarak Gencebay ile ilgili ‘Samsun çingenelerinden’ dedi. Bu sözü kullandı, daha sonra konuyu İbrahim Tatlıses’e ve Ümit Besen’e getirdi. Tansiyon orada yükseldi. Sonra da ‘Bunların hiçbiri sanatçı değildir, Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli’dir’ dedi. Sonrasında sözlü olarak karşılıklı bir takım tartışmalar oldu. Karşılıklı bağrışlarımız oldu ancak ben müştekiye karşı herhangi bir hakaret etmedim. Fiziksel bir temasım da olmadı, ikimiz de alkollüydük. Ben sadece şahsı elimle ittim, elimde herhangi bir cisim yoktu. Bu nedenle müştekiye bıçakla vurduğum iddiasını kabul etmiyorum. Amacım da şahsa vurmak değildi’’ dedi.1 yıl 9 aya kadar hapis talebiDuruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kurtoğlu’nun haksız tahrik altında ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplamda 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Tarafların avukatları ise, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların avukatlarına savunma ve beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.Duruşmanın ardından Kurtoğlu, basın mensuplarının sorularına "Duyanlara, duymayanlara’’ diye yanıt vererek adliyeden ayrıldı.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıkları, aynı masada oturup tanıştıkları, sohbet sırasında müşteki Can’ın Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine Kurtoğlu’nun tepki gösterdiği aktarıldı. Taraflar arasında sözlü tartışmanın başladığı belirtilen iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Kurtoğlu’nun müştekiye küfürle karışık hakaret ettiği, daha sonra yüzüne yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Kurtoğlu’nun ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılar hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu, bu yüzden uygun dille müştekiyi uyardığını, hakaretlerine devam etmesi üzerine ağız kısmından eliyle tuttuğunu ve bu aşamada belki tırnağının müştekinin yüzünü çizmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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cengiz kurtoğlu, darp, hapis
cengiz kurtoğlu, darp, hapis

Cengiz Kurtoğlu'na yaralama ve hakaretten hapis istemi: 'Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli’dir’ dedi'

16:56 12.10.2023 (güncellendi: 17:16 12.10.2023)
© İHA / SEMA DEMİR-AW051390Cengiz Kurtoğlu
Cengiz Kurtoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© İHA / SEMA DEMİR-AW051390
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Doğum günü partisinde tanıştığı kişiyi sanatçı arkadaşlarına hakaret ettiği iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Kurtoğlu’nun 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmanın ardından Kurtoğlu, ‘’Duyanlara, duymayanlara’’ diyerek adliyeden ayrıldı.
Arkadaşının doğum günü partisinde tanıştığı Mustafa Can’ı sanatçı olan arkadaşlarına hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğu iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu ve tarafların avukatları hazır bulundu.

'Sonra da ‘Bunların hiçbiri sanatçı değildir, Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli’dir’ dedi'

Duruşmada savunma yapan sanık Kurtoğlu, söz konusu doğum günü partisi davetlilerinin arasında Cem Yılmaz, Hakan Altun gibi ve spor dünyasından insanların da olacağının söylendiğini ancak beklediği gibi olmadığını belirtti.
Kurtoğlu savunmasında, "Nereli olduğu, nereli olduğum ifade edildiği sırada konu Orhan Gencebay’a geldi. Müşteki özellikle yüzüme bakarak Gencebay ile ilgili ‘Samsun çingenelerinden’ dedi. Bu sözü kullandı, daha sonra konuyu İbrahim Tatlıses’e ve Ümit Besen’e getirdi. Tansiyon orada yükseldi. Sonra da ‘Bunların hiçbiri sanatçı değildir, Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli’dir’ dedi. Sonrasında sözlü olarak karşılıklı bir takım tartışmalar oldu. Karşılıklı bağrışlarımız oldu ancak ben müştekiye karşı herhangi bir hakaret etmedim. Fiziksel bir temasım da olmadı, ikimiz de alkollüydük. Ben sadece şahsı elimle ittim, elimde herhangi bir cisim yoktu. Bu nedenle müştekiye bıçakla vurduğum iddiasını kabul etmiyorum. Amacım da şahsa vurmak değildi’’ dedi.

1 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kurtoğlu’nun haksız tahrik altında ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplamda 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Tarafların avukatları ise, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların avukatlarına savunma ve beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
Duruşmanın ardından Kurtoğlu, basın mensuplarının sorularına "Duyanlara, duymayanlara’’ diye yanıt vererek adliyeden ayrıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıkları, aynı masada oturup tanıştıkları, sohbet sırasında müşteki Can’ın Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine Kurtoğlu’nun tepki gösterdiği aktarıldı.
Taraflar arasında sözlü tartışmanın başladığı belirtilen iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Kurtoğlu’nun müştekiye küfürle karışık hakaret ettiği, daha sonra yüzüne yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Kurtoğlu’nun ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılar hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu, bu yüzden uygun dille müştekiyi uyardığını, hakaretlerine devam etmesi üzerine ağız kısmından eliyle tuttuğunu ve bu aşamada belki tırnağının müştekinin yüzünü çizmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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