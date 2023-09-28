https://sputniknews.com.tr/20230928/gulsen-istiklal-marsini-okudu-1075829655.html
Gülşen, İstiklal Marşı'nı okudu
Gülşen, İstiklal Marşı'nı okudu
Şarkıcı Gülşen, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programda İstiklal Marşı’nı okudu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T10:38+0300
2023-09-28T10:38+0300
2023-09-28T10:38+0300
yaşam
gülşen
istiklal marşı
cumhuriyet
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, Cumhuriyet’in 100. yılına özel program hazırladı. Programın tanıtımında, şarkıcı Gülşen de yer aldı.Gülşen, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programda İstiklal Marşı’nı okudu.
https://sputniknews.com.tr/20230926/gulsenin-yargilandigi-davanin-gerekceli-karari-aciklandi-1075786329.html
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gülşen, istiklal marşı, cumhuriyet
gülşen, istiklal marşı, cumhuriyet
Gülşen, İstiklal Marşı'nı okudu
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Şarkıcı Gülşen, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programda İstiklal Marşı’nı okudu.
Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, Cumhuriyet’in 100. yılına özel program hazırladı. Programın tanıtımında, şarkıcı Gülşen de yer aldı.
Gülşen, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programda İstiklal Marşı’nı okudu.