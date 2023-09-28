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Gülşen, İstiklal Marşı'nı okudu
Gülşen, İstiklal Marşı'nı okudu
Şarkıcı Gülşen, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programda İstiklal Marşı’nı okudu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, Cumhuriyet’in 100. yılına özel program hazırladı. Programın tanıtımında, şarkıcı Gülşen de yer aldı.Gülşen, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programda İstiklal Marşı’nı okudu.
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gülşen, istiklal marşı, cumhuriyet
gülşen, istiklal marşı, cumhuriyet

Gülşen, İstiklal Marşı'nı okudu

10:38 28.09.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETENİzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi
İzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETEN
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Şarkıcı Gülşen, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programda İstiklal Marşı’nı okudu.
Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, Cumhuriyet’in 100. yılına özel program hazırladı. Programın tanıtımında, şarkıcı Gülşen de yer aldı.
Gülşen, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programda İstiklal Marşı’nı okudu.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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Gülşen'in yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı
26 Eylül, 23:43
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