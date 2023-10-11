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Cumhurbaşkanı Yardımcısı’dan yeni evleneceklere krediyle ilgili açıklama: Şartı duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı’dan yeni evleneceklere krediyle ilgili açıklama: Şartı duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede yeni evleneceklere verilecek krediyle ilgili şartı duyurdu. Yılmaz, "Belli bir... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T07:53+0300
2023-10-11T08:05+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-Filistin çatışması, yastık altı altın, yeni evlenecek olanlara verilecek krediler gibi gündemdeki birçok konuya ilişkin sorulara yanıt verdi.Hürriyet'in haberine göre Yılmaz, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin, “Endişe verici bir tablo yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok tecrübeli bir lider, bölgenin aslında en tecrübeli lideri olarak burada çok itidalli bir yaklaşım gösteriyor. Bir itidal hakim olursa tansiyon düşürülürse ve bir diyalog içinde meselelere bakılırsa bunun etkileri sınırlı kalacaktır. Ama tersine, çatışmayı tırmandırıcı yaklaşımlar güç kazanırsa bunun da tabii olumsuz etkileri daha fazla olacaktır” ifadelerini kullandı.Yastık altı altınYastık altındaki altınla ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek, “1980’lerden bu yana 300 milyar doların üzerinde bir rakam çıktı” dedi. “Altın alınmasın” demediklerini kaydeden Yılmaz, önemli olanın altının sisteme dahil edilmesi olduğunu davurguladı. Diğer yandan, dolar alıp evde tutmanın aslında ABD’ye sıfır faizle kredi vermek anlamına geldiğinin de altını çizden Yılmaz, “Bankacılık sistemi içinde tutun ki ekonomiye katkıda bulunsun. İki yönlü faydası var; elinde tutan tasarruf sahibine gelir sağlar. Makro olarak da Türkiye’nin daha az borçlanmasına katkı sağlar. Hem kendi faydaları için hem toplumun faydası için kaynaklarını sisteme dahil etsinler” diye konuştu.Emekli maaşlarına düzenlemeyle ilgili açıklamaCevdet Yılmaz, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye ile ilgili olarak, başta deprem harcamaları olmak üzere ağır bir yük altında olduklarını belirttikten sonra, “Keşke daha fazlasını yapabilsek. Son dönemlerde emeklilerimize yönelik çok ciddi bir beklenti, talep oluştu. Bir nebze olsun bunu rahatlatma yönünde bir adım atıldı. Çok geniş bir kitle tabii. Attığımız her adımın çok ciddi bir malum yansıması oluyor. Son alınan bu kararın etkisi 60 milyar liranın üzerinde” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, emekli maaşları ile ilgili yıl sonuna doğru yine bir çalışmanın yapılacağını da hatırlattı.Yeni evleneceklere krediYılmaz, yeni evleneceklere verilecek olan kredi ile ilgili belli şartlar konulacağını dile getirerek, “Deprem bölgesinde pilot uygulamaya başlatacağız. Hedef kitle, sistem ne olacak, belli bir yaş aralığı olacak. Bunları Aile Bakanlığı ile çalıştık. İlk evlilik olacak. Kredi alacaklara bir takım eğitimler vereceğiz” dedi. Gençlere 10 GB düzenlemesinde altyapının oluşturulduğunu kaydeden Yılmaz, “Üç operatörle de anlaşma sağlandı, aynı fiyattan ve oldukça da makul bir anlaşma yaptık. Detayları netleştiriliyor kısa sürede başlayacak. Yıl bitmeden olur” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231011/5-bin-lira-ikramiyede-tum-merak-edilenler-10-soru-yanit-buldu-1076223190.html
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı’dan yeni evleneceklere krediyle ilgili açıklama: Şartı duyurdu

07:53 11.10.2023 (güncellendi: 08:05 11.10.2023)
© Arman ÖnalCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afyonkarahisar ziyareti kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afyonkarahisar ziyareti kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© Arman Önal
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede yeni evleneceklere verilecek krediyle ilgili şartı duyurdu. Yılmaz, "Belli bir yaş aralığı olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-Filistin çatışması, yastık altı altın, yeni evlenecek olanlara verilecek krediler gibi gündemdeki birçok konuya ilişkin sorulara yanıt verdi.
Hürriyet'in haberine göre Yılmaz, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin, “Endişe verici bir tablo yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok tecrübeli bir lider, bölgenin aslında en tecrübeli lideri olarak burada çok itidalli bir yaklaşım gösteriyor. Bir itidal hakim olursa tansiyon düşürülürse ve bir diyalog içinde meselelere bakılırsa bunun etkileri sınırlı kalacaktır. Ama tersine, çatışmayı tırmandırıcı yaklaşımlar güç kazanırsa bunun da tabii olumsuz etkileri daha fazla olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yastık altı altın

Yastık altındaki altınla ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek, “1980’lerden bu yana 300 milyar doların üzerinde bir rakam çıktı” dedi. “Altın alınmasın” demediklerini kaydeden Yılmaz, önemli olanın altının sisteme dahil edilmesi olduğunu davurguladı. Diğer yandan, dolar alıp evde tutmanın aslında ABD’ye sıfır faizle kredi vermek anlamına geldiğinin de altını çizden Yılmaz, “Bankacılık sistemi içinde tutun ki ekonomiye katkıda bulunsun. İki yönlü faydası var; elinde tutan tasarruf sahibine gelir sağlar. Makro olarak da Türkiye’nin daha az borçlanmasına katkı sağlar. Hem kendi faydaları için hem toplumun faydası için kaynaklarını sisteme dahil etsinler” diye konuştu.

Emekli maaşlarına düzenlemeyle ilgili açıklama

Cevdet Yılmaz, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye ile ilgili olarak, başta deprem harcamaları olmak üzere ağır bir yük altında olduklarını belirttikten sonra, “Keşke daha fazlasını yapabilsek. Son dönemlerde emeklilerimize yönelik çok ciddi bir beklenti, talep oluştu. Bir nebze olsun bunu rahatlatma yönünde bir adım atıldı. Çok geniş bir kitle tabii. Attığımız her adımın çok ciddi bir malum yansıması oluyor. Son alınan bu kararın etkisi 60 milyar liranın üzerinde” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, emekli maaşları ile ilgili yıl sonuna doğru yine bir çalışmanın yapılacağını da hatırlattı.

Yeni evleneceklere kredi

Yılmaz, yeni evleneceklere verilecek olan kredi ile ilgili belli şartlar konulacağını dile getirerek, “Deprem bölgesinde pilot uygulamaya başlatacağız. Hedef kitle, sistem ne olacak, belli bir yaş aralığı olacak. Bunları Aile Bakanlığı ile çalıştık. İlk evlilik olacak. Kredi alacaklara bir takım eğitimler vereceğiz” dedi. Gençlere 10 GB düzenlemesinde altyapının oluşturulduğunu kaydeden Yılmaz, “Üç operatörle de anlaşma sağlandı, aynı fiyattan ve oldukça da makul bir anlaşma yaptık. Detayları netleştiriliyor kısa sürede başlayacak. Yıl bitmeden olur” dedi.
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
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