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https://sputniknews.com.tr/20231011/5-bin-lira-ikramiyede-tum-merak-edilenler-10-soru-yanit-buldu-1076223190.html
Emekliye 5 bin lira ikramiyede tüm merak edilenler: 10 soru yanıt buldu
Emekliye 5 bin lira ikramiyede tüm merak edilenler: 10 soru yanıt buldu
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıkladı. İkramiyeyle ilgili... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T07:36+0300
2023-10-11T07:38+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası emeklilere ödenecek ikramiye tutarını açıkladı. Buna göre emeklilere, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödenecek. İkramiyenin bütçeye maliyeti 61 milyar lirayı geçecek ve ikramiyeler kasım ayının ortasına kadar hesaplara yatırılacak. Peki, kimler ikramiyeden yararlanacak, kimler yararlanamayacak? Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emekliye ikramiyeyle ilgili gündemde olan soruları mercek altına aldı. 10 soruda 5 bin liralık ikramiyede merak edilenler..."Kimler yararlanacak?İşçi, memur, Bağ-Kur, tarım Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödenecek. Böylece 12.5 milyon emekliye 5 bin lira ikramiye ödenecek.Kimler yararlanamayacak?Emekli olmuş ancak çalışmaya devam eden ve hem emekli aylığı hem de çalıştığı işyerinden aylık maaş alanlara 5 bin liralık ikramiye yatırılmayacak. Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi yapılır. Bağ-Kurdan emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmaya devam edenlerin emekli maaşlarında kesinti yapılmıyor, bu kişiler prim de ödemiyor. SGDP kesintisi yapılanlar 5 bin liralık ikramiye alamayacaklar. Şirket kaydı olan, şirket ortağı olan, Bağ-Kurdan emekli maaşı alıp da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak. Aynı şekilde kamudan emekli olup çalışmaya devam edenler de ikramiyeden yararlanamayacak. Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara da ikramiye ödenmeyecek.Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiye alacaklar mı?Dul ve yetim aylığı alanlar da ikramiye alacaklar, ancak hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.500 lira ikramiye ödenecek.EYT’liler alabilecek mi?EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olan ve çalışmaya devam etmeyenlere ikramiye ödenecek. Ancak, EYT’li olup da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak.Ne zaman hesaplara yatırılacak?Kasım ayının ortasında emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılacak.İkramiye her ay mı ödenecek?Hayır, tıpkı bayram ikramiyesinde olduğu gibi bir defaya mahsus, kasım ayında hesaplara yatırılacak.Ocak ayında emeklilere verilecek zam ikramiye üzerinden mi hesaplanacak?Hayır, 5 bin liralık ikramiye emekli maaşı hesabında dikkat alınmayacak.Kaç kişiye ikramiye ödenecek?SGK’nın son verilerine göre 15.5 milyon emekliye emekli aylığı ödeniyor. Ölüm aylığı alanların sayısı ise 4.1 milyon. SGK’nın verilerine göre de 1.8 milyon emekli SGDP ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Emekli olup da çalışmaya devam etmeyenler, dul ve yetim aylığı alanlar ile birlikte 12.5 milyon kişiye 5 bin lira ikramiye yatırılacak.Vazife malullüğü aylığı alanlara da ödenecek mi?İkramiyeden vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da yararlanacak.Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı mı ikramiye alacak?Hayır, tek ikramiye alacaklar. Örneğin, kendi emekli aylığı alan, aynı zamanda dul aylığı alanlar kendi emekli maaşlarından dolayı 5 bin liralık ikramiye alacaklar."
https://sputniknews.com.tr/20231011/emekliye-5-bin-tl-ikramiyede-son-durum-ne-zaman-meclise-gelecek-kimler-yararlanacak-1076220062.html
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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi

Emekliye 5 bin lira ikramiyede tüm merak edilenler: 10 soru yanıt buldu

07:36 11.10.2023 (güncellendi: 07:38 11.10.2023)
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© AA
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Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıkladı. İkramiyeyle ilgili merak edilen 10 soru yanıt buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası emeklilere ödenecek ikramiye tutarını açıkladı. Buna göre emeklilere, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödenecek.
İkramiyenin bütçeye maliyeti 61 milyar lirayı geçecek ve ikramiyeler kasım ayının ortasına kadar hesaplara yatırılacak.
Peki, kimler ikramiyeden yararlanacak, kimler yararlanamayacak? Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emekliye ikramiyeyle ilgili gündemde olan soruları mercek altına aldı. 10 soruda 5 bin liralık ikramiyede merak edilenler...
"Kimler yararlanacak?
İşçi, memur, Bağ-Kur, tarım Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödenecek. Böylece 12.5 milyon emekliye 5 bin lira ikramiye ödenecek.
Kimler yararlanamayacak?
Emekli olmuş ancak çalışmaya devam eden ve hem emekli aylığı hem de çalıştığı işyerinden aylık maaş alanlara 5 bin liralık ikramiye yatırılmayacak. Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi yapılır. Bağ-Kurdan emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmaya devam edenlerin emekli maaşlarında kesinti yapılmıyor, bu kişiler prim de ödemiyor. SGDP kesintisi yapılanlar 5 bin liralık ikramiye alamayacaklar. Şirket kaydı olan, şirket ortağı olan, Bağ-Kurdan emekli maaşı alıp da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak. Aynı şekilde kamudan emekli olup çalışmaya devam edenler de ikramiyeden yararlanamayacak. Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara da ikramiye ödenmeyecek.
Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiye alacaklar mı?
Dul ve yetim aylığı alanlar da ikramiye alacaklar, ancak hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.500 lira ikramiye ödenecek.
EYT’liler alabilecek mi?
EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olan ve çalışmaya devam etmeyenlere ikramiye ödenecek. Ancak, EYT’li olup da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak.
Ne zaman hesaplara yatırılacak?
Kasım ayının ortasında emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılacak.
İkramiye her ay mı ödenecek?
Hayır, tıpkı bayram ikramiyesinde olduğu gibi bir defaya mahsus, kasım ayında hesaplara yatırılacak.
Ocak ayında emeklilere verilecek zam ikramiye üzerinden mi hesaplanacak?
Hayır, 5 bin liralık ikramiye emekli maaşı hesabında dikkat alınmayacak.
Kaç kişiye ikramiye ödenecek?
SGK’nın son verilerine göre 15.5 milyon emekliye emekli aylığı ödeniyor. Ölüm aylığı alanların sayısı ise 4.1 milyon. SGK’nın verilerine göre de 1.8 milyon emekli SGDP ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Emekli olup da çalışmaya devam etmeyenler, dul ve yetim aylığı alanlar ile birlikte 12.5 milyon kişiye 5 bin lira ikramiye yatırılacak.
Vazife malullüğü aylığı alanlara da ödenecek mi?
İkramiyeden vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da yararlanacak.
Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı mı ikramiye alacak?
Hayır, tek ikramiye alacaklar. Örneğin, kendi emekli aylığı alan, aynı zamanda dul aylığı alanlar kendi emekli maaşlarından dolayı 5 bin liralık ikramiye alacaklar."
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EKONOMİ
Emekliye 5 bin TL ikramiyede son durum: Meclis'e ne zaman gelecek, kimler faydalanacak?
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