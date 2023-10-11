https://sputniknews.com.tr/20231011/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-refah-partisi-genel-baskani-fatih-erbakani-kabul-etti-1076246848.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T17:15+0300
2023-10-11T17:15+0300
2023-10-11T17:18+0300
politika
recep tayyip erdoğan
fatih erbakan
ak parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20231011/meral-aksenerden-cumhurbaskani-erdogana-ittifak-yaniti-1076243670.html
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recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, ak parti
recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti
17:15 11.10.2023 (güncellendi: 17:18 11.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.