https://sputniknews.com.tr/20231011/meral-aksenerden-cumhurbaskani-erdogana-ittifak-yaniti-1076243670.html
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak yanıtı
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak yanıtı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T16:25+0300
2023-10-11T16:25+0300
2023-10-11T16:28+0300
politika
meral akşener
ittifak
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 'İttifaka açığız' mesajı verdi.İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medya hesabından bu çağrıya yanıt verdi ve "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231011/erdogandan-ittifak-mesaji-iyi-parti-de-ayni-sekilde-katilmak-isteyen-herkese-kapimiz-acik-1076235928.html
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meral akşener, ittifak, recep tayyip erdoğan
meral akşener, ittifak, recep tayyip erdoğan
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak yanıtı
16:25 11.10.2023 (güncellendi: 16:28 11.10.2023) Abone ol
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 'İttifaka açığız' mesajı verdi.
İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medya hesabından bu çağrıya yanıt verdi ve "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun." ifadelerini kullandı.