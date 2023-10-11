https://sputniknews.com.tr/20231011/meral-aksenerden-cumhurbaskani-erdogana-ittifak-yaniti-1076243670.html

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak yanıtı

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T16:25+0300

2023-10-11T16:25+0300

2023-10-11T16:28+0300

politika

meral akşener

ittifak

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 'İttifaka açığız' mesajı verdi.İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medya hesabından bu çağrıya yanıt verdi ve "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231011/erdogandan-ittifak-mesaji-iyi-parti-de-ayni-sekilde-katilmak-isteyen-herkese-kapimiz-acik-1076235928.html

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meral akşener, ittifak, recep tayyip erdoğan