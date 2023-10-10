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SON DAKİKA | Emekliye ikramiyeyle ilgili yeni gelişme
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Günlük kiralık ev düzenlemesi TBMM Başkanlığı'nda: Emekliye ikramiyeyle ilgili yeni gelişme
Günlük kiralık ev düzenlemesi TBMM Başkanlığı'nda: Emekliye ikramiyeyle ilgili yeni gelişme
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 5 bin... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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Günlük kiralık ev düzenlemesi TBMM Başkanlığı'nda: Emekliye ikramiyeyle ilgili yeni gelişme

13:23 10.10.2023 (güncellendi: 13:36 10.10.2023)
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Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 5 bin lira emekli ikramiyesiyle ilgili, "Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek" dedi.
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