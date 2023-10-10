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https://sputniknews.com.tr/20231010/yeni-emeklilik-sisteminde-sona-gelindi-kidem-tazminati-ayrintisi-1076182638.html
Yeni emeklilik sisteminde sona gelindi: Kıdem tazminatı ayrıntısı
Yeni emeklilik sisteminde sona gelindi: Kıdem tazminatı ayrıntısı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde sona yaklaşıldı. Çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılması planlanırken kıdem tazminatında değişiklik olmayacağı ifade... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T07:42+0300
2023-10-10T07:42+0300
ekonomi
kıdem tazminatı fonu
kıdem tazminatı
emeklilik
bireysel emeklilik sistemi (bes)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gelecek yıl yaşama geçirilecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin düzenleme emeklilikte ek gelir yaratacak, çalışma dönemindeki yaşam standardının korunmasını sağlayacak. Sabah'ın haberine göre, sistemle yılda 200 milyarın üzerinde büyüklük sağlanması hedefleniyor. Orta Vadeli Program'da yer alan takvime göre, ikinci basamak emeklilik sistemine ilişkin kanuni düzenleme 2024'ün son çeyreğinde tamamlanacak. Otomatik katılım sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak. Yüzde 30 katkı sağlanacakTürkiye'de kamu emeklilik ve üçüncü basamakta yer alan BES uygulanıyor. TES ikinci basamak emeklilik sistemi olarak kurgulanıyor. Yeni modelle hem sistemdeki fon tutarı hem de sisteme girenlerin kalış süreleri artacak, işverenin desteğinin olacağı bir model uygulanacak. Tamamlayıcı emeklilik, bireyselden farklı olarak şirket veya kurum bünyelerinde çalışanlar için fonlar aracılığıyla oluşturulacak. BES'te olduğu gibi çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak, işveren de aynı oranda katkı sağlayacak, devletin yüzde 30 katkı sağlaması öngörülüyor. Sisteme katkı sağlayacak işverenlere bazı destekler de verilecek.Kademeli çıkış hakkı gündemdePaket kapsamında sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacak. Çalışanların sistemden emeklilikleri geldiğinde çıkması, kademeli çıkış hakkı da seçenekler arasında bulunuyor.Kıdem tazminatında değişiklik yokÇalışan, işveren, devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi kaktılar emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilecek. Bu fonların seçimi, birimin fonlar arasında dağılımına ise çalışan karar verebilecek. Birikimler emeklilik yatırım fonları aracılığıyla değerlendirilecek. Çalışan fon seçimini kendisi yapacak, reel getiri buna göre oluşacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi kıdem tazminatına ilişkin bir düzenleme içermiyor. Kıdem tazminatı konusundaki kazanımlarda hiçbir değişiklik olmayacak.60 yaş ayrıntısıTamamlayıcı emeklilikte yaşın 60 olması ön plana çıkıyor. Çalışan emeklilik yaşı geldiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacak, ayrıca 60 yaşına geldiğinde TES kapsamında ikinci emekli aylığını alacak. İki emekli aylığı da herhangi bir kesinti, oransal azalma olmadan alınabilecek. On yıl çalışana da 25 yıl çalışana da 60 yaşını doldurduğunda fon hesabındaki prime göre ödeme yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231010/kabine-sonrasi-erdogan-acikladi-emekli-maasina-zam-yapildi-mi-5-bin-tl-ikramiye-kimlere-verilecek-1076181066.html
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kıdem tazminatı fonu, kıdem tazminatı, emeklilik, bireysel emeklilik sistemi (bes)
kıdem tazminatı fonu, kıdem tazminatı, emeklilik, bireysel emeklilik sistemi (bes)

Yeni emeklilik sisteminde sona gelindi: Kıdem tazminatı ayrıntısı

07:42 10.10.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA
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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde sona yaklaşıldı. Çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılması planlanırken kıdem tazminatında değişiklik olmayacağı ifade ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gelecek yıl yaşama geçirilecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin düzenleme emeklilikte ek gelir yaratacak, çalışma dönemindeki yaşam standardının korunmasını sağlayacak.
Sabah'ın haberine göre, sistemle yılda 200 milyarın üzerinde büyüklük sağlanması hedefleniyor. Orta Vadeli Program'da yer alan takvime göre, ikinci basamak emeklilik sistemine ilişkin kanuni düzenleme 2024'ün son çeyreğinde tamamlanacak. Otomatik katılım sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak.

Yüzde 30 katkı sağlanacak

Türkiye'de kamu emeklilik ve üçüncü basamakta yer alan BES uygulanıyor. TES ikinci basamak emeklilik sistemi olarak kurgulanıyor. Yeni modelle hem sistemdeki fon tutarı hem de sisteme girenlerin kalış süreleri artacak, işverenin desteğinin olacağı bir model uygulanacak. Tamamlayıcı emeklilik, bireyselden farklı olarak şirket veya kurum bünyelerinde çalışanlar için fonlar aracılığıyla oluşturulacak. BES'te olduğu gibi çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak, işveren de aynı oranda katkı sağlayacak, devletin yüzde 30 katkı sağlaması öngörülüyor. Sisteme katkı sağlayacak işverenlere bazı destekler de verilecek.

Kademeli çıkış hakkı gündemde

Paket kapsamında sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacak. Çalışanların sistemden emeklilikleri geldiğinde çıkması, kademeli çıkış hakkı da seçenekler arasında bulunuyor.

Kıdem tazminatında değişiklik yok

Çalışan, işveren, devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi kaktılar emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilecek. Bu fonların seçimi, birimin fonlar arasında dağılımına ise çalışan karar verebilecek. Birikimler emeklilik yatırım fonları aracılığıyla değerlendirilecek. Çalışan fon seçimini kendisi yapacak, reel getiri buna göre oluşacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi kıdem tazminatına ilişkin bir düzenleme içermiyor. Kıdem tazminatı konusundaki kazanımlarda hiçbir değişiklik olmayacak.

60 yaş ayrıntısı

Tamamlayıcı emeklilikte yaşın 60 olması ön plana çıkıyor. Çalışan emeklilik yaşı geldiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacak, ayrıca 60 yaşına geldiğinde TES kapsamında ikinci emekli aylığını alacak. İki emekli aylığı da herhangi bir kesinti, oransal azalma olmadan alınabilecek. On yıl çalışana da 25 yıl çalışana da 60 yaşını doldurduğunda fon hesabındaki prime göre ödeme yapılacak.
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