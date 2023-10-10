https://sputniknews.com.tr/20231010/kabine-sonrasi-erdogan-acikladi-emekli-maasina-zam-yapildi-mi-5-bin-tl-ikramiye-kimlere-verilecek-1076181066.html

Kabine sonrası Erdoğan açıkladı: Emekli maaşına zam yapıldı mı, 5 bin TL ikramiye kimlere verilecek?

Kabine sonrası Erdoğan açıkladı: Emekli maaşına zam yapıldı mı, 5 bin TL ikramiye kimlere verilecek?

Milyonlarca emekli maaş düzenlemesine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Emekli maaşı gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T06:35+0300

2023-10-10T06:35+0300

2023-10-10T06:35+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

kabine

kabine toplantısı

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası emekliye 5 bin lira ikramiye verileceğini duyurdu. Erdoğan emekli maaşına zam için yılbaşını işaret ederek "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz" dedi. Peki, 5 bin TL ödemeden çalışan emekliler faydalanacak mı, emeklilere 5 bin lira ödeme ne zaman verilecek, dul ve yetim maaşı alanlar emekli ikramiyesinden faydalanacak mı?Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Çalışan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak. 12 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren ödeme kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek.Dul ve yetim maaşı alanlar ikramiyeden faydalanacak mı?Dul ve yetimleri de ilgilendiren bu gelişme sonrasında dul olup çocuğu olmayanlar yüzde 75, dul olup çocuğu olanlar yüzde 50, yetim olanlar da yüzde 25 oranında faydalanması bekleniyor. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3 bin 750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2 bin 500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.Emekliye ek zam var mı?Emeklilere ek zam kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Erdoğan şunları söyledi:"Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz."

https://sputniknews.com.tr/20231009/emekliye-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesinde-detaylar-belli-oldu-hesaplara-ne-zaman-ne-kadar-yatacak-1076154667.html

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