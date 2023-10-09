https://sputniknews.com.tr/20231009/emekliye-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesinde-detaylar-belli-oldu-hesaplara-ne-zaman-ne-kadar-yatacak-1076154667.html
Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde detaylar belli oldu: Hesaplara ne zaman, ne kadar yatacak?
Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde detaylar belli oldu: Hesaplara ne zaman, ne kadar yatacak?
Bir kereye mahsus olmak üzere, emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilmesi gündemde. İkramiye için 1000 TL ve 5 bin TL üzerinde çalışıldığı belirtildi. İkramiyeye... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T08:17+0300
2023-10-09T08:17+0300
2023-10-09T08:17+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emeklilere 5 bin lira ikramiye gündemde konuşulan başlıklar arasında. Sabah'ın haberine göre emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Bu kapsamda emeklinin gözü bugünkü kabine toplantısına çevrildi. Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL ve 5 bin TL'nin üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiyenin 14.2 milyar, 5 bin liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/kabine-toplaniyor-gozler-emekliye-zam-oraninda-1076154378.html
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emekliye cumhuriyet bayramı ikramiyesi, emeklilere cumhuriyet ikramiyesi, emekliye cumhuriyet bayramı ikramiyesi
emekliye cumhuriyet bayramı ikramiyesi, emeklilere cumhuriyet ikramiyesi, emekliye cumhuriyet bayramı ikramiyesi
Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde detaylar belli oldu: Hesaplara ne zaman, ne kadar yatacak?
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Bir kereye mahsus olmak üzere, emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilmesi gündemde. İkramiye için 1000 TL ve 5 bin TL üzerinde çalışıldığı belirtildi. İkramiyeye bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında son şeklinin verilmesi bekleniyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emeklilere 5 bin lira ikramiye gündemde konuşulan başlıklar arasında.
Sabah'ın haberine göre emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Bu kapsamda emeklinin gözü bugünkü kabine toplantısına çevrildi.
Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL ve 5 bin TL'nin üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiyenin 14.2 milyar, 5 bin liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı.