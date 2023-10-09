https://sputniknews.com.tr/20231009/emekliye-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesinde-detaylar-belli-oldu-hesaplara-ne-zaman-ne-kadar-yatacak-1076154667.html

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde detaylar belli oldu: Hesaplara ne zaman, ne kadar yatacak?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde detaylar belli oldu: Hesaplara ne zaman, ne kadar yatacak?

Bir kereye mahsus olmak üzere, emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilmesi gündemde. İkramiye için 1000 TL ve 5 bin TL üzerinde çalışıldığı belirtildi. İkramiyeye... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T08:17+0300

2023-10-09T08:17+0300

2023-10-09T08:17+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075291662_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_777abac2429d366a88da34c119ac1784.jpg

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emeklilere 5 bin lira ikramiye gündemde konuşulan başlıklar arasında. Sabah'ın haberine göre emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Bu kapsamda emeklinin gözü bugünkü kabine toplantısına çevrildi. Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL ve 5 bin TL'nin üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiyenin 14.2 milyar, 5 bin liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı.

https://sputniknews.com.tr/20231009/kabine-toplaniyor-gozler-emekliye-zam-oraninda-1076154378.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekliye cumhuriyet bayramı ikramiyesi, emeklilere cumhuriyet ikramiyesi, emekliye cumhuriyet bayramı ikramiyesi