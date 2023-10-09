https://sputniknews.com.tr/20231009/kabine-toplaniyor-gozler-emekliye-zam-oraninda-1076154378.html

Kabine toplanıyor: Gözler emekliye zam oranında

Kabine toplanıyor: Gözler emekliye zam oranında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası emekli maaşına zam için gözler kabine toplantısına çevrildi. Kabinenin bugün saat 15.00'te... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T07:32+0300

2023-10-09T07:32+0300

2023-10-09T07:32+0300

politika

kabine

kabine toplantısı

zam

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak toplantının en önemli gündem maddeleri arasında memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yönelik düzenleme olacak. Hürriyet'in haberine göre Erdoğan, toplantının ardından emeklilere yönelik alınan kararları açıklayacak.Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi için bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan oluşan üçlü mekanizma çalışmalarını sürdürüyordu.Erdoğan, partisinin hafta sonu yapılan kongresinde, “İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu açıklamanın ardından Erdoğan’ın işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Kabine toplantısı sonrasında paylaşacağını duyurdu.Hangi konular masada?Kabinenin gündeminde emekli maaşları ve ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler olacak. İçişleri Bakanlığına yapılan terör saldırısı, Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonlar ile Ortadoğu’daki son sıcak gelişmeler değerlendirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231008/emeklilere-ikramiye-ne-zaman-verilecek-1076150421.html

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kabine, kabine toplantısı, zam