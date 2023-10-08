https://sputniknews.com.tr/20231008/emeklilere-ikramiye-ne-zaman-verilecek-1076150421.html

Emeklilere ikramiye ne zaman verilecek?

Emeklilere ikramiye ne zaman verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T22:02+0300

2023-10-08T22:02+0300

2023-10-08T22:02+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

29 ekim

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emeklilere 5000 lira ikramiye verilmesi de gündemde.Emeklilere ikramiye ne zaman verilecek?Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor.Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.Açıklamanın bakanlık tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.AK Parti'den ikramiye açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı’nda ‘Şehir Buluşmaları’ toplantısında konuştu.Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.” ifadelerini kullandı.

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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, 29 ekim, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı