https://sputniknews.com.tr/20231008/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-tum-saldirilari-puskurtuldu-1076150107.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun tüm saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun tüm saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 16 saldırısının püskürtüldüğünü, ayrıca bir Toçka-U füze sisteminin etkisiz hale getirildiğini... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T21:50+0300
2023-10-08T21:50+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ukrayna ordusunun Kupyansk yönünde 9, Krasnıy Liman yönünde 3, Donetsk yönünde 2 ve Güney Donetsk yönünde 2 saldırısı püskürtüldü.Ayrıca Donetsk ve Güney Donetsk yönlerinde Ukrayna ordusunun 5 sabotaj grubunun faaliyeti engellendi.Ukrayna ordusunun son 24 saatteki asker kaybı 650 kişi oldu. Ukrayna ordusunun bir tankı, 8 zırhlı askeri aracı, iki D-20 ve bir D-30 obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve M119 obüsü etkisiz hale getirildi.Ukrayna ordusunun 25 insansız hava aracı vuruldu.Harkov Bölgesi’nde, Ukrayna ordusuna ait Toçka-U füze sistemi, Nikolayev Bölgesi’nde S-300 hava savunma sistemi, Herson Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde mühimmat depoları yok edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231007/-rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-kirima-saldiri-girisiminde-bulundu-1076125647.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun tüm saldırıları püskürtüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 16 saldırısının püskürtüldüğünü, ayrıca bir Toçka-U füze sisteminin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ukrayna ordusunun Kupyansk yönünde 9, Krasnıy Liman yönünde 3, Donetsk yönünde 2 ve Güney Donetsk yönünde 2 saldırısı püskürtüldü.
Ayrıca Donetsk ve Güney Donetsk yönlerinde Ukrayna ordusunun 5 sabotaj grubunun faaliyeti engellendi.
Ukrayna ordusunun son 24 saatteki asker kaybı 650 kişi oldu. Ukrayna ordusunun bir tankı, 8 zırhlı askeri aracı, iki D-20 ve bir D-30 obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve M119 obüsü etkisiz hale getirildi.
Ukrayna ordusunun 25 insansız hava aracı vuruldu.
Harkov Bölgesi’nde, Ukrayna ordusuna ait Toçka-U füze sistemi, Nikolayev Bölgesi’nde S-300 hava savunma sistemi, Herson Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde mühimmat depoları yok edildi.