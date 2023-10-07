https://sputniknews.com.tr/20231007/-rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-kirima-saldiri-girisiminde-bulundu-1076125647.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Kırım'a saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Kırım'a saldırı girişiminde bulundu
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğu açıklandı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T19:25+0300
2023-10-07T19:25+0300
2023-10-07T19:25+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
s-200
kırım
rusya
rusya savunma bakanlığı
karadeniz filosu
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Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, saldırı pozisyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma füzesi ile Rus topraklarındaki hedeflere saldırmaya çalıştı; füze, Rus hava savunma güçleri tarafından havada imha edildi. Bakanlığın açıklamasında şu cümleler yer aldı:6 Ekim akşamı Kiev, Rusya topraklarındaki binalara bir insansız hava aracıyla saldırmaya çalışmış ve bu İHA, Kırım'a 10 km uzaklıktaki Karadeniz Filosu'na ait küçük bir füze gemisinin hava savunması tarafından imha edilmiştir.
https://sputniknews.com.tr/20231003/rusya-hava-savunma-sistemleri-kirim-aciklarinda-ukraynaya-ait-bir-neptun-fuzesi-imha-etti-1075998118.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, s-200, kırım, rusya, rusya savunma bakanlığı, karadeniz filosu
ukrayna, ukrayna ordusu, s-200, kırım, rusya, rusya savunma bakanlığı, karadeniz filosu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Kırım'a saldırı girişiminde bulundu
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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğu açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, saldırı pozisyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma füzesi ile Rus topraklarındaki hedeflere saldırmaya çalıştı; füze, Rus hava savunma güçleri tarafından havada imha edildi.
Bakanlığın açıklamasında şu cümleler yer aldı:
Kiev'deki Ukrayna rejimi, saldırı pozisyonuna alınmış bir S-200 hava savunma füzesiyle Kırım topraklarında terörist bir saldırı girişiminde bulundu. Ukrayna füzesi Rus hava savunma teçhizatı tarafından zamanında tespit edildi ve havada imha edildi.
6 Ekim akşamı Kiev, Rusya topraklarındaki binalara bir insansız hava aracıyla saldırmaya çalışmış ve bu İHA, Kırım'a 10 km uzaklıktaki Karadeniz Filosu'na ait küçük bir füze gemisinin hava savunması tarafından imha edilmiştir.