https://sputniknews.com.tr/20231007/-rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-kirima-saldiri-girisiminde-bulundu-1076125647.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Kırım'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Kırım'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğu açıklandı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T19:25+0300

2023-10-07T19:25+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

s-200

kırım

rusya

rusya savunma bakanlığı

karadeniz filosu

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Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, saldırı pozisyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma füzesi ile Rus topraklarındaki hedeflere saldırmaya çalıştı; füze, Rus hava savunma güçleri tarafından havada imha edildi. Bakanlığın açıklamasında şu cümleler yer aldı:6 Ekim akşamı Kiev, Rusya topraklarındaki binalara bir insansız hava aracıyla saldırmaya çalışmış ve bu İHA, Kırım'a 10 km uzaklıktaki Karadeniz Filosu'na ait küçük bir füze gemisinin hava savunması tarafından imha edilmiştir.

https://sputniknews.com.tr/20231003/rusya-hava-savunma-sistemleri-kirim-aciklarinda-ukraynaya-ait-bir-neptun-fuzesi-imha-etti-1075998118.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, s-200, kırım, rusya, rusya savunma bakanlığı, karadeniz filosu