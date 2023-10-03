https://sputniknews.com.tr/20231003/rusya-hava-savunma-sistemleri-kirim-aciklarinda-ukraynaya-ait-bir-neptun-fuzesi-imha-etti-1075998118.html

Rusya: Hava savunma sistemleri Kırım açıklarında Ukrayna’ya ait bir Neptun füzesi imha etti

Rusya: Hava savunma sistemleri Kırım açıklarında Ukrayna’ya ait bir Neptun füzesi imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna'ya ait bir Neptun gemisavar füzesi saptayarak düşürdüğünü bildirdi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T21:48+0300

2023-10-03T21:48+0300

2023-10-03T21:54+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev rejiminin Neptün gemisavar seyir füzesi ile Rusya’daki tesislere bulunduğu saldırı girişiminin etkisiz kılındığı ifade edildi.Açıklamada, “3 Ekim tarihinde, Moskova saatiyle 20.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Neptun gemisavar füzesi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait füze nöbetçi hava savunma sistemleri tarafından Karadeniz’in kuzeybatı kısmının hava sahasında, Kırım Yarımadası’nın açıklarında saptanarak imha edildi” ifadelerine yer verildi.Bu akşamki saldırı, Ukrayna ordusunun bugün Rusya’nın bölgelerine yönelik ilk saldırı girişimi değil. Gün içinde hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde iki, Belgorod bölgesinde ise üç insansız hava aracını düşürdüğü bildirilmişti.Sovyet yapımı X-35'in bir versiyonu olarak değerlendirilen Neptün sisteminin R-360 füzesi 870 kilogram ağırlığında olup 150 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyabiliyor. Fırlatma menzili 280 kilometreye ulaşan füze, saatte yaklaşık 900 kilometre hız geliştirebiliyor ve dalgaların üzerinde 3 ila 10 metre irtifada uçuyor. Neptun sistemi eşzamanlı olarak 24'e kadar füzenin fırlatılmasını sağlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231003/ukraynadan-rusya-topraklarina-cok-namlulu-roketatar-sistemi-ve-ihalarla-saldiri-girisimi-1075985229.html

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