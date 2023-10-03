https://sputniknews.com.tr/20231003/ukraynadan-rusya-topraklarina-cok-namlulu-roketatar-sistemi-ve-ihalarla-saldiri-girisimi-1075985229.html

Ukrayna'dan Rus topraklarına çok namlulu roketatar sistemi ve İHA'larla saldırı girişimi

Ukrayna'dan Rus topraklarına çok namlulu roketatar sistemi ve İHA'larla saldırı girişimi

Ukrayna, sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne yeni bir saldırı girişiminde bulundu. Hava savunma araçları, Rusya'daki tesislere doğru ilerleyen roket ve insansız hava... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T17:19+0300

2023-10-03T17:19+0300

2023-10-03T17:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

belgorod

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin çok namlulu roketatar sistemi ve İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin akamete uğratıldığını açıkladı.Kiev rejiminin çok namlu roketatar sisteminden fırlatılan 3 roket ve 2 uçak tipi İHA'yla terör saldırısı girişiminde bulunduğunu kaydeden bakanlık, hava savunma araçlarının bu hedefleri Belgorod Bölgesi semalarında seyir halindeyken imha ettiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230926/rusyanin-belgorod-ve-braynsk-bolgelerinde-ukrayna-ihalari-dusuruldu-1075781857.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha)