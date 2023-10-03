https://sputniknews.com.tr/20231003/ukraynadan-rusya-topraklarina-cok-namlulu-roketatar-sistemi-ve-ihalarla-saldiri-girisimi-1075985229.html
Ukrayna'dan Rus topraklarına çok namlulu roketatar sistemi ve İHA'larla saldırı girişimi
Ukrayna'dan Rus topraklarına çok namlulu roketatar sistemi ve İHA'larla saldırı girişimi
Ukrayna, sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne yeni bir saldırı girişiminde bulundu. Hava savunma araçları, Rusya'daki tesislere doğru ilerleyen roket ve insansız hava... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T17:19+0300
2023-10-03T17:19+0300
2023-10-03T17:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
belgorod
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072232865_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bbe22f306f196b2d44f73da9d0c38d88.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin çok namlulu roketatar sistemi ve İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin akamete uğratıldığını açıkladı.Kiev rejiminin çok namlu roketatar sisteminden fırlatılan 3 roket ve 2 uçak tipi İHA'yla terör saldırısı girişiminde bulunduğunu kaydeden bakanlık, hava savunma araçlarının bu hedefleri Belgorod Bölgesi semalarında seyir halindeyken imha ettiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/rusyanin-belgorod-ve-braynsk-bolgelerinde-ukrayna-ihalari-dusuruldu-1075781857.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072232865_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9faca300671a177937be4f5c7a320ab0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha)
Ukrayna'dan Rus topraklarına çok namlulu roketatar sistemi ve İHA'larla saldırı girişimi
Abone ol
Ukrayna, sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne yeni bir saldırı girişiminde bulundu. Hava savunma araçları, Rusya'daki tesislere doğru ilerleyen roket ve insansız hava araçlarına (İHA) geçit vermedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin çok namlulu roketatar sistemi ve İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin akamete uğratıldığını açıkladı.
Kiev rejiminin çok namlu roketatar sisteminden fırlatılan 3 roket ve 2 uçak tipi İHA'yla terör saldırısı girişiminde bulunduğunu kaydeden bakanlık, hava savunma araçlarının bu hedefleri Belgorod Bölgesi semalarında seyir halindeyken imha ettiğinin altını çizdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.