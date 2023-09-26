https://sputniknews.com.tr/20230926/rusyanin-belgorod-ve-braynsk-bolgelerinde-ukrayna-ihalari-dusuruldu-1075781857.html
Rusya’nın Belgorod ve Braynsk bölgelerinde Ukrayna İHA’ları düşürüldü
Rusya’nın Belgorod ve Braynsk bölgelerinde Ukrayna İHA’ları düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi’nde yeni bir insansız hava aracının (İHA) daha vurulduğunu duyururken Bryansk Valisi Bogomaz da bölgelerinde bir... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T20:00+0300
2023-09-26T20:00+0300
2023-09-26T20:00+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
ukrayna
ukrayna krizi
project 09852 (belgorod)
iha
aleksandr bogomaz
kiev
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “26 Eylül saat 18.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik yeni girişim engellendi. Hava savunma devriye araçları Ukrayna İHA’sını Belgorod Bölgesi üzerinde yok etti” ifadesine yer verildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz da Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA yardımıyla saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi. İnsansız hava aracı, Bryansk şehrine yaklaştığı sırada Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma güçleri tarafından yok edildi. Yaralanan yok” diye yazdı.Vali, yerde acil müdahale servislerinin çalıştığını belirterek hava savunma güçlerine teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230926/ukraynaya-ait-ucak-tipi-iha-belgorod-bolgesinde-imha-edildi-1075770815.html
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, ukrayna, ukrayna krizi, project 09852 (belgorod), iha, aleksandr bogomaz, kiev
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, ukrayna, ukrayna krizi, project 09852 (belgorod), iha, aleksandr bogomaz, kiev
Rusya’nın Belgorod ve Braynsk bölgelerinde Ukrayna İHA’ları düşürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi’nde yeni bir insansız hava aracının (İHA) daha vurulduğunu duyururken Bryansk Valisi Bogomaz da bölgelerinde bir aracın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “26 Eylül saat 18.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik yeni girişim engellendi. Hava savunma devriye araçları Ukrayna İHA’sını Belgorod Bölgesi üzerinde yok etti” ifadesine yer verildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz da Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA yardımıyla saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi. İnsansız hava aracı, Bryansk şehrine yaklaştığı sırada Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma güçleri tarafından yok edildi. Yaralanan yok” diye yazdı.
Vali, yerde acil müdahale servislerinin çalıştığını belirterek hava savunma güçlerine teşekkür etti.