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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/ukraynaya-ait-ucak-tipi-iha-belgorod-bolgesinde-imha-edildi-1075770815.html
Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA, Belgorod Bölgesi'nde imha edildi
Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA, Belgorod Bölgesi'nde imha edildi
Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukrayna sınırından gelen bir İHA'nın daha Sankovo köyü civarında imha edildiğini belirtti. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T14:19+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarına yönelik bir terör saldırısı girişiminin daha bastırıldığını açıkladı. Ukraynalı güçlerin Belgorod Bölgesi'ne uçak tipi insansız hava aracı ile (İHA) saldırmaya çalıştığını belirten bakanlık, hava savunma sistemlerinin İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında imha ettiğinin altını çizdi. Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da, İHA'nın Sankovo köyünde imha edildiğini bildirdi.Sankovo köyü, Ukrayna sınırına 12 km mesafede bulunuyor.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/ukraynadan-iha-saldirisi-kursk-bolgesindeki-7-yerlesim-yerinde-elektrik-kesildi-1075766270.html
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ukrayna krizi, ukrayna, iha, belgorod, rusya

Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA, Belgorod Bölgesi'nde imha edildi

14:19 26.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukrayna sınırından gelen bir İHA'nın daha Sankovo köyü civarında imha edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarına yönelik bir terör saldırısı girişiminin daha bastırıldığını açıkladı. Ukraynalı güçlerin Belgorod Bölgesi'ne uçak tipi insansız hava aracı ile (İHA) saldırmaya çalıştığını belirten bakanlık, hava savunma sistemlerinin İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında imha ettiğinin altını çizdi.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da, İHA'nın Sankovo köyünde imha edildiğini bildirdi.

Sankovo köyü, Ukrayna sınırına 12 km mesafede bulunuyor.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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