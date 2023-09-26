https://sputniknews.com.tr/20230926/ukraynadan-iha-saldirisi-kursk-bolgesindeki-7-yerlesim-yerinde-elektrik-kesildi-1075766270.html

Ukrayna'dan İHA saldırısı: Kursk Bölgesi'ndeki 7 yerleşim yerinde elektrik kesildi

Ukrayna'dan İHA saldırısı: Kursk Bölgesi'ndeki 7 yerleşim yerinde elektrik kesildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Kursk Bölgesi'ndeki bir trafo merkezine insansız hava aracıyla (İHA) saldırısı sonrası bölgedeki 7 yerleşim... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T11:13+0300

2023-09-26T11:13+0300

2023-09-26T11:13+0300

ukrayna krizi

kursk

insansız hava aracı (iha)

iha

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

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Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın bu sabah saatlerinde Snagost köyündeki trafo merkezine patlayıcı attığını bildirdi.7 yerleşim yerinde elektrik kesintisi yaşandığını bildiren Starovoyt, "Hiçbir sakin yaralanmadı. Acil durum ekipleri, durum elverdiğinde elektrik teminini yeniden sağlamak için çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.'Akşam Kursk semalarında 4 İHA düşürüldü'Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde Kursk Bölgesi semalarında uçak tipi 4 İHA'nın hava savunma araçları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.'Sabah 1 İHA daha düşürüldü'Bakanlık, bu sabah 05:30 sularında aynı bölgede terör saldırısı için ilerleyen bir İHA'nın daha hava savunma araçları tarafından vurulduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230924/rus-hava-savunmasi-kursk-ve-belgorod-bolgelerinde-ukraynaya-ait-iki-ihayi-dusurdu-1075727791.html

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kursk, insansız hava aracı (iha), iha, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı