Ukrayna'dan İHA saldırısı: Kursk Bölgesi'ndeki 7 yerleşim yerinde elektrik kesildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bütün yönleriyle Kurtlar Vadisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Gerçek Hayat dergisinin Arap dünyasına seslenen videosu tartışılıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Kartal'da toplandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
15:15
1 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi
15:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
15:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
0 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
18:15
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz emekli general: Zelenskiy BM Genel Kurulu’nda hayal kırıklığı yaşadı
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
19:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil
20:31
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li Eski istihbarat subayi Ukrayna Silahli Kuvvetleri savas yetenegini kaybetti
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
SYRIZA'nın yeni lideri Kasselakis
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Dolar/TL'de yeni rekor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
62 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/ukraynadan-iha-saldirisi-kursk-bolgesindeki-7-yerlesim-yerinde-elektrik-kesildi-1075766270.html
Ukrayna'dan İHA saldırısı: Kursk Bölgesi'ndeki 7 yerleşim yerinde elektrik kesildi
Ukrayna'dan İHA saldırısı: Kursk Bölgesi'ndeki 7 yerleşim yerinde elektrik kesildi
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Kursk Bölgesi'ndeki bir trafo merkezine insansız hava aracıyla (İHA) saldırısı sonrası bölgedeki 7 yerleşim... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T11:13+0300
2023-09-26T11:13+0300
ukrayna krizi
kursk
insansız hava aracı (iha)
iha
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061369105_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ebfcb384ef6d4bb7f8b7450f8dc37d5a.jpg
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın bu sabah saatlerinde Snagost köyündeki trafo merkezine patlayıcı attığını bildirdi.7 yerleşim yerinde elektrik kesintisi yaşandığını bildiren Starovoyt, "Hiçbir sakin yaralanmadı. Acil durum ekipleri, durum elverdiğinde elektrik teminini yeniden sağlamak için çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.'Akşam Kursk semalarında 4 İHA düşürüldü'Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde Kursk Bölgesi semalarında uçak tipi 4 İHA'nın hava savunma araçları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.'Sabah 1 İHA daha düşürüldü'Bakanlık, bu sabah 05:30 sularında aynı bölgede terör saldırısı için ilerleyen bir İHA'nın daha hava savunma araçları tarafından vurulduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230924/rus-hava-savunmasi-kursk-ve-belgorod-bolgelerinde-ukraynaya-ait-iki-ihayi-dusurdu-1075727791.html
kursk
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061369105_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3f962b38de33c9fd329d4f5b6436ce79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kursk, insansız hava aracı (iha), iha, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı
kursk, insansız hava aracı (iha), iha, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna'dan İHA saldırısı: Kursk Bölgesi'ndeki 7 yerleşim yerinde elektrik kesildi

11:13 26.09.2023
© FlickrElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© Flickr
Abone olTelegram
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Kursk Bölgesi'ndeki bir trafo merkezine insansız hava aracıyla (İHA) saldırısı sonrası bölgedeki 7 yerleşim yerinde elektriğin kesildiği belirtildi.
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın bu sabah saatlerinde Snagost köyündeki trafo merkezine patlayıcı attığını bildirdi.
7 yerleşim yerinde elektrik kesintisi yaşandığını bildiren Starovoyt, "Hiçbir sakin yaralanmadı. Acil durum ekipleri, durum elverdiğinde elektrik teminini yeniden sağlamak için çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

'Akşam Kursk semalarında 4 İHA düşürüldü'

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde Kursk Bölgesi semalarında uçak tipi 4 İHA'nın hava savunma araçları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'Sabah 1 İHA daha düşürüldü'

Bakanlık, bu sabah 05:30 sularında aynı bölgede terör saldırısı için ilerleyen bir İHA'nın daha hava savunma araçları tarafından vurulduğunu bildirdi.
İHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
Ukrayna krizi
Rus hava savunması Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki İHA’yı düşürdü
24 Eylül, 16:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала