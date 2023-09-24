https://sputniknews.com.tr/20230924/rus-hava-savunmasi-kursk-ve-belgorod-bolgelerinde-ukraynaya-ait-iki-ihayi-dusurdu-1075727791.html
Rus hava savunması Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki İHA’yı düşürdü
Rus hava savunması Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki İHA’yı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Kursk ve Belgorod bölgelerinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını düşürdüğünü... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T16:55+0300
2023-09-24T16:55+0300
2023-09-24T16:55+0300
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Bakanlıktan yayınlanan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Kursk ve Belgorod bölgelerinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Açıklamada, “24 Eylül 2023 tarihinde Moskova saatiyle 14.40 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Nöbette olan hava savunma sistemleri, Belgorod ve Kursk bölgelerinin üzerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün daha erken saatlerde de Rusya’nın Belgorod bölgesini hedef almış, Ukrayna’ya ait İHA Kursk kentinin merkezinde yer alan bir idari binayı vurmuştu. Vali Roman Starovoyt, saldırı sonucu binanın çatısının hafif hasar aldığını açıklamıştı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, iha, belgorod
Rus hava savunması Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki İHA’yı düşürdü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Kursk ve Belgorod bölgelerinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yayınlanan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Kursk ve Belgorod bölgelerinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Açıklamada, “24 Eylül 2023 tarihinde Moskova saatiyle 14.40 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Nöbette olan hava savunma sistemleri, Belgorod ve Kursk bölgelerinin üzerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün daha erken saatlerde de Rusya’nın Belgorod bölgesini hedef almış, Ukrayna’ya ait İHA Kursk kentinin merkezinde yer alan bir idari binayı vurmuştu. Vali Roman Starovoyt, saldırı sonucu binanın çatısının hafif hasar aldığını açıklamıştı.