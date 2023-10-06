https://sputniknews.com.tr/20231006/rus-uzman-putin-moskovayi-nukleer-tehdit-ve-santaj-yapmakla-suclayan-ulkelere-net-yanit-verdi-1076091490.html

Rus uzman: Putin'in ancak Rusya'yı savunmak için nükleer kullanacağını söylemesi oldukça önemli

Rus uzman: Putin'in ancak Rusya'yı savunmak için nükleer kullanacağını söylemesi oldukça önemli

Rus uzman Voytolovskiy, Putin'in BM Güvenlik Konseyi'ne tavsiye ettiği yeni adayların ve Moskova'ya yöneltilen nükleer tehditlerin küresel sonuçları olacağını... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T18:52+0300

2023-10-06T18:52+0300

2023-10-06T19:02+0300

vladimir putin

uluslararası valday tartışma kulübü

nükleer

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

ukrayna krizi

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Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IMEMO) Direktörü Fedor Voytolovskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlarla ilgili açıklamalarıyla Moskova'yı tehdit ve şantaj yapmakla suçlayan ülkelere net bir yanıt verdiğini söyledi.Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısı’nda Putin, Rusya'nın askeri doktrininde ordunun nükleer kullanmak için iki sebebi olabileceğini söylemişti. İlkini Rusya'ya yönelik nükleer saldırı olarak açıklayan Vladimir Putin, ikinci sebebin ise Rusya'nın varlığına yönelik direkt tehdit olduğunu belirterek "Nükleer saldırıya yanıtın, saldıran taraf için kesinlikle hoş olmayacağını, düşmanın hayatta kalma şansının bulunmayacağını" ifade etmişti.Sputnik’e konuşan Voytolovskiy açıklamasında “Sadece Rus dış politikası için değil, aynı zamanda genel olarak uluslararası durum için de çok önemli olduğunu düşündüğüm iki önemli şey söylendi. Vladimir Putin, Rusya'yı nükleer tehditte bulunmak veya nükleer silahlarla şantaj yapmakla suçlamaya çalışanlara net bir yanıt verdi" açıklamalarında bulundu.Uzman, "Dikkat ettiğim ikinci nokta, Devlet Başkanının Rusya'nın olası BM reformu ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üye sayısının artırılması konusundaki tutumunu çok açık bir şekilde vurgulaması ve Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'yı BM Güvenlik Konseyi'nin potansiyel daimi üyeleri olarak adlandırması oldu” diyerek, bunun küresel ölçekte sonuçları olabilecek çok ciddi bir uluslararası siyasi adım olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-20-valday-uluslararasi-tartisma-kulubu-toplantisinda-konusacak-1076048072.html

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vladimir putin, uluslararası valday tartışma kulübü, nükleer, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi