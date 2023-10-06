https://sputniknews.com.tr/20231006/msb-duyurdu-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-1-askerimiz-sehit-oldu-1076077357.html
MSB duyurdu: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu'
MSB duyurdu: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu'
Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde 30 teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Recep Parlak hayatını kaybetti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T08:31+0300
2023-10-06T08:31+0300
2023-10-06T09:03+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
pençe-kilit harekatı
açıklama
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Uzman Çavuş Recep Parlak, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Eylül 2023'de yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilmişti. Uzman çavuş'un hayatını kaybettiği açıklandı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231006/yerlikayadan-kahramanlar-operasyonu-aciklamasi-75-supheli-bto-uyesi-yakalandi-1076077239.html
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı, açıklama
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı, açıklama
MSB duyurdu: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu'
08:31 06.10.2023 (güncellendi: 09:03 06.10.2023) Abone ol
Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde 30 teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Recep Parlak hayatını kaybetti.
Uzman Çavuş Recep Parlak, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Eylül 2023'de yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilmişti. Uzman çavuş'un hayatını kaybettiği açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Ekim'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."