Türkiye
MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu'
MSB duyurdu: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu'
Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde 30 teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Recep Parlak hayatını kaybetti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
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Uzman Çavuş Recep Parlak, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Eylül 2023'de yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilmişti. Uzman çavuş'un hayatını kaybettiği açıklandı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı, açıklama
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı, açıklama

MSB duyurdu: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu'

08:31 06.10.2023 (güncellendi: 09:03 06.10.2023)
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Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
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Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde 30 teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Recep Parlak hayatını kaybetti.
Uzman Çavuş Recep Parlak, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Eylül 2023'de yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilmişti. Uzman çavuş'un hayatını kaybettiği açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Ekim'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."​​​​​​​
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
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