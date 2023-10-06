Yerlikaya: 'Kahramanlar' ve 'Kıskaç' operasyonunda 75 BTÖ, 92 DAEŞ şüpheli üyesi yakalandı
"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı!
Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum
Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız!
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek!"
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ)YÖNELİK 1️⃣1️⃣ İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA 7️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri,… pic.twitter.com/THNJ0RCwKZ
DAEŞ'e yönelik de oprasyon düzenlendi
DEAŞ’E YÖNELİK 2️⃣6️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN “KISKAÇ” OPERASYONUNDA 9️⃣2️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu,… pic.twitter.com/ZrYagKwKPt