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MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
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Yerlikaya: 'Kahramanlar' ve 'Kıskaç' operasyonunda 75 BTÖ, 92 DAEŞ şüpheli üyesi yakalandı
Yerlikaya: 'Kahramanlar' ve 'Kıskaç' operasyonunda 75 BTÖ, 92 DAEŞ şüpheli üyesi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "11 ilde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı, 26 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T08:27+0300
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türkiye
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terör
terör örgütü
operasyon
açıklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar' Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını duyurdu. X'te yaptığı paylaşımda Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:DAEŞ'e yönelik de oprasyon düzenlendiEmniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri 26 şehirde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yerlikaya, konuya dair paylaşımında şunları aktardı:
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ali yerlikaya, terör, terör örgütü, operasyon, açıklama
ali yerlikaya, terör, terör örgütü, operasyon, açıklama

Yerlikaya: 'Kahramanlar' ve 'Kıskaç' operasyonunda 75 BTÖ, 92 DAEŞ şüpheli üyesi yakalandı

08:27 06.10.2023 (güncellendi: 08:58 06.10.2023)
© AA / Cem Gencoİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© AA / Cem Genco
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "11 ilde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı, 26 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 92 kişi yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar' Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını duyurdu. X'te yaptığı paylaşımda Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı!

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum

Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız!

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek!"

DAEŞ'e yönelik de oprasyon düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri 26 şehirde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yerlikaya, konuya dair paylaşımında şunları aktardı:
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