https://sputniknews.com.tr/20231006/yerlikayadan-kahramanlar-operasyonu-aciklamasi-75-supheli-bto-uyesi-yakalandi-1076077239.html

Yerlikaya: 'Kahramanlar' ve 'Kıskaç' operasyonunda 75 BTÖ, 92 DAEŞ şüpheli üyesi yakalandı

Yerlikaya: 'Kahramanlar' ve 'Kıskaç' operasyonunda 75 BTÖ, 92 DAEŞ şüpheli üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "11 ilde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı, 26 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T08:27+0300

2023-10-06T08:27+0300

2023-10-06T08:58+0300

türkiye

ali yerlikaya

terör

terör örgütü

operasyon

açıklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar' Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını duyurdu. X'te yaptığı paylaşımda Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:DAEŞ'e yönelik de oprasyon düzenlendiEmniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri 26 şehirde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yerlikaya, konuya dair paylaşımında şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20231006/msb-duyurdu-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-1-askerimiz-sehit-oldu-1076077357.html

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ali yerlikaya, terör, terör örgütü, operasyon, açıklama