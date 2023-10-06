https://sputniknews.com.tr/20231006/hollanda-kieve-102-milyon-euro-tahsis-edecek-1076093105.html

Hollanda, Kiev'e 102 milyon euro tahsis edecek

Hollanda, Kiev'e 102 milyon euro tahsis edecek

Hollanda, Ukrayna'ya yönelik üçüncü yardım paketini de açıkladı. Sadece Hollanda'nın bugüne kadar Kiev'e yaptığı askeri yardım 1.9 milyar euroyu aştı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T19:29+0300

2023-10-06T19:29+0300

2023-10-06T19:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

hollanda

hollanda hükümeti

euro

yardım paketi

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Hollanda Bakanlar Kurulu yaptığı açıklamada, Hollanda'nın 2023 yılında Ukrayna'ya 102 milyon euroluk üçüncü bir yardım paketi tahsis edeceğini duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bakanlar Kurulu'nun açıklamasında belirtildiği üzere, tahsis edilen miktarın 30 milyon eurosu kış öncesinde Ukrayna'daki elektrik şebekesi için gaz alımında ve yedek parça temininde kullanmak üzere harcanacak. Kalan 12 milyon euro ise Ukrayna'ya reformlar için teknik yardım sağlayan IMF ve diğer amaçlar için harcanacak.Daha önce Hollandalı yetkililer 2023 yılında Ukrayna'ya 2.5 milyar euro değerinde askeri yardım sağlamayı planladıklarını açıklamışlardı. Bugüne kadar Hollanda'nın Kiev'e yaptığı askeri yardım 1.9 milyar euroya ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231005/hollanda-savunma-bakani-kieve-yapilan-yardim-rusya-ile-savasmanin-en-ucuz-yolu-1076027398.html

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