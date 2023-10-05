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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231005/hollanda-savunma-bakani-kieve-yapilan-yardim-rusya-ile-savasmanin-en-ucuz-yolu-1076027398.html
Hollanda Savunma Bakanı: Kiev'e yapılan yardım Rusya ile savaşmanın en ucuz yolu
Hollanda Savunma Bakanı: Kiev'e yapılan yardım Rusya ile savaşmanın en ucuz yolu
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya ile çatışan Ukrayna'ya yardım sağlamanın "Rus tehdidini" kontrol altına almanın en ekonomik yolu haline... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T01:38+0300
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Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğin, Moskova'nın NATO için bir tehdit oluşturmamasını sağlamanın çok ucuz bir yolu olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bakan Ollongren açıklamasında, kamuoyunun savaşın Ukrayna ile değil, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olduğunu anlamasını sağlamanın, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi kadar önemli olduğunu söyledi.Ollongren, Ukrayna'yı desteklemenin amacını bu sözlerle açıkladı:Bakan Ollongren, ABD'nin iç sorunlar nedeniyle Kiev'e yardım etmeyi yakında kesebileceğinden ve bu sebepten Batı'nın Ukrayna'ya uzun süre yardım sağlamak olmak zorunda kalabileceğini de sözlerine ekledi.
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ukrayna, kajsa ollongren, hollanda, moskova, rusya, nato, abd, amerika birleşik devletleri

Hollanda Savunma Bakanı: Kiev'e yapılan yardım Rusya ile savaşmanın en ucuz yolu

01:38 05.10.2023
© AP Photo / Virginia MayoHollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya ile çatışan Ukrayna'ya yardım sağlamanın "Rus tehdidini" kontrol altına almanın en ekonomik yolu haline geldiğini belirtti.
Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğin, Moskova'nın NATO için bir tehdit oluşturmamasını sağlamanın çok ucuz bir yolu olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bakan Ollongren açıklamasında, kamuoyunun savaşın Ukrayna ile değil, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olduğunu anlamasını sağlamanın, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi kadar önemli olduğunu söyledi.
Ollongren, Ukrayna'yı desteklemenin amacını bu sözlerle açıkladı:
"Ukrayna'yı desteklemek, Moskova'nın NATO için bir tehdit olmadığından emin olmanın çok ucuz bir yoludur."
Bakan Ollongren, ABD'nin iç sorunlar nedeniyle Kiev'e yardım etmeyi yakında kesebileceğinden ve bu sebepten Batı'nın Ukrayna'ya uzun süre yardım sağlamak olmak zorunda kalabileceğini de sözlerine ekledi.
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