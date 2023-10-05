https://sputniknews.com.tr/20231005/hollanda-savunma-bakani-kieve-yapilan-yardim-rusya-ile-savasmanin-en-ucuz-yolu-1076027398.html
Hollanda Savunma Bakanı: Kiev'e yapılan yardım Rusya ile savaşmanın en ucuz yolu
Hollanda Savunma Bakanı: Kiev'e yapılan yardım Rusya ile savaşmanın en ucuz yolu
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya ile çatışan Ukrayna'ya yardım sağlamanın "Rus tehdidini" kontrol altına almanın en ekonomik yolu haline... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T01:38+0300
2023-10-05T01:38+0300
2023-10-05T01:38+0300
ukrayna krizi
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Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğin, Moskova'nın NATO için bir tehdit oluşturmamasını sağlamanın çok ucuz bir yolu olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bakan Ollongren açıklamasında, kamuoyunun savaşın Ukrayna ile değil, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olduğunu anlamasını sağlamanın, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi kadar önemli olduğunu söyledi.Ollongren, Ukrayna'yı desteklemenin amacını bu sözlerle açıkladı:Bakan Ollongren, ABD'nin iç sorunlar nedeniyle Kiev'e yardım etmeyi yakında kesebileceğinden ve bu sebepten Batı'nın Ukrayna'ya uzun süre yardım sağlamak olmak zorunda kalabileceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230820/zelenskiy-hollanda-ukraynaya-42-adet-f-16-ucagi-teslim-edecek-1074780382.html
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ukrayna, kajsa ollongren, hollanda, moskova, rusya, nato, abd, amerika birleşik devletleri
ukrayna, kajsa ollongren, hollanda, moskova, rusya, nato, abd, amerika birleşik devletleri
Hollanda Savunma Bakanı: Kiev'e yapılan yardım Rusya ile savaşmanın en ucuz yolu
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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya ile çatışan Ukrayna'ya yardım sağlamanın "Rus tehdidini" kontrol altına almanın en ekonomik yolu haline geldiğini belirtti.
Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğin, Moskova'nın NATO için bir tehdit oluşturmamasını sağlamanın çok ucuz bir yolu olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bakan Ollongren açıklamasında, kamuoyunun savaşın Ukrayna ile değil, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olduğunu anlamasını sağlamanın, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi kadar önemli olduğunu söyledi.
Ollongren, Ukrayna'yı desteklemenin amacını bu sözlerle açıkladı:
"Ukrayna'yı desteklemek, Moskova'nın NATO için bir tehdit olmadığından emin olmanın çok ucuz bir yoludur."
Bakan Ollongren, ABD'nin iç sorunlar nedeniyle Kiev'e yardım etmeyi yakında kesebileceğinden ve bu sebepten Batı'nın Ukrayna'ya uzun süre yardım sağlamak olmak zorunda kalabileceğini de sözlerine ekledi.