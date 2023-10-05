https://sputniknews.com.tr/20231005/hollanda-savunma-bakani-kieve-yapilan-yardim-rusya-ile-savasmanin-en-ucuz-yolu-1076027398.html

Hollanda Savunma Bakanı: Kiev'e yapılan yardım Rusya ile savaşmanın en ucuz yolu

Hollanda Savunma Bakanı: Kiev'e yapılan yardım Rusya ile savaşmanın en ucuz yolu

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya ile çatışan Ukrayna'ya yardım sağlamanın "Rus tehdidini" kontrol altına almanın en ekonomik yolu haline... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T01:38+0300

2023-10-05T01:38+0300

2023-10-05T01:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kajsa ollongren

hollanda

moskova

rusya

nato

abd

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Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğin, Moskova'nın NATO için bir tehdit oluşturmamasını sağlamanın çok ucuz bir yolu olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bakan Ollongren açıklamasında, kamuoyunun savaşın Ukrayna ile değil, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olduğunu anlamasını sağlamanın, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi kadar önemli olduğunu söyledi.Ollongren, Ukrayna'yı desteklemenin amacını bu sözlerle açıkladı:Bakan Ollongren, ABD'nin iç sorunlar nedeniyle Kiev'e yardım etmeyi yakında kesebileceğinden ve bu sebepten Batı'nın Ukrayna'ya uzun süre yardım sağlamak olmak zorunda kalabileceğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230820/zelenskiy-hollanda-ukraynaya-42-adet-f-16-ucagi-teslim-edecek-1074780382.html

ukrayna

hollanda

moskova

rusya

amerika birleşik devletleri

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ukrayna, kajsa ollongren, hollanda, moskova, rusya, nato, abd, amerika birleşik devletleri