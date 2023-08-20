Zelenskiy: Hollanda, Ukrayna’ya 42 adet F-16 uçağı teslim edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılır
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230820/zelenskiy-hollanda-ukraynaya-42-adet-f-16-ucagi-teslim-edecek-1074780382.html
Zelenskiy: Hollanda, Ukrayna’ya 42 adet F-16 uçağı teslim edecek
Zelenskiy: Hollanda, Ukrayna’ya 42 adet F-16 uçağı teslim edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini belirtti. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T17:51+0300
2023-08-20T17:53+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
hollanda
ukrayna
ukrayna krizi
f-16
mark rutte
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/14/1074780225_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9880432c4e4e2e288b7c3a4f77a81e7b.jpg
Hollanda ziyareti kapsamında Başbakan Mark Rutte ile bir araya gelen Zelenskiy, görüşme sonrasında Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini ifade etti.Zelenskiy, “Bugün Ukrayna'nın hava kalkanını güçlendirmeye yönelik bir adım daha atıyoruz. F-16. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya verilecek F-16'ların sayısı konusunda anlaştık. 42 uçak. Ve bu sadece bir başlangıç” ifadelerini kullandı.Diğer yandan Reuters, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin, Ukrayna'ya kaç adet F-16 uçağı tedarik edeceğini kesin olarak belirtmediğini aktardı.Rutte’nin açıklamalarına dayandırılan haberde, “Hollanda, 42 adet F-16 savaş uçağından kaç tanesinin Ukrayna'ya teslim edileceğini henüz belirlemiş değil” denildi.Bu arada Danimarka Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslim edeceğini doğruladı, ancak önce Ukrayna pilotlarının bu uçaklarda eğitim görmesini, gerekli izinleri almasını ve ülkedeki altyapının uçakların kullanımı için uygun hale getirilmesini şart koştu.
hollanda
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/14/1074780225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6db0bf5d327e5dd01f81d537485f070e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, hollanda, ukrayna, ukrayna krizi, f-16, mark rutte
vladimir zelenskiy, hollanda, ukrayna, ukrayna krizi, f-16, mark rutte

Zelenskiy: Hollanda, Ukrayna’ya 42 adet F-16 uçağı teslim edecek

17:51 20.08.2023 (güncellendi: 17:53 20.08.2023)
© AFP 2023 / ROB ENGELAAR Zelenskiy - Mark Rutte
 Zelenskiy - Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / ROB ENGELAAR
Abone olTelegram
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini belirtti.
Hollanda ziyareti kapsamında Başbakan Mark Rutte ile bir araya gelen Zelenskiy, görüşme sonrasında Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini ifade etti.
Zelenskiy, “Bugün Ukrayna'nın hava kalkanını güçlendirmeye yönelik bir adım daha atıyoruz. F-16. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya verilecek F-16'ların sayısı konusunda anlaştık. 42 uçak. Ve bu sadece bir başlangıç” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Reuters, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin, Ukrayna'ya kaç adet F-16 uçağı tedarik edeceğini kesin olarak belirtmediğini aktardı.
Rutte’nin açıklamalarına dayandırılan haberde, “Hollanda, 42 adet F-16 savaş uçağından kaç tanesinin Ukrayna'ya teslim edileceğini henüz belirlemiş değil” denildi.
Bu arada Danimarka Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslim edeceğini doğruladı, ancak önce Ukrayna pilotlarının bu uçaklarda eğitim görmesini, gerekli izinleri almasını ve ülkedeki altyapının uçakların kullanımı için uygun hale getirilmesini şart koştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала