https://sputniknews.com.tr/20230820/zelenskiy-hollanda-ukraynaya-42-adet-f-16-ucagi-teslim-edecek-1074780382.html

Zelenskiy: Hollanda, Ukrayna’ya 42 adet F-16 uçağı teslim edecek

Zelenskiy: Hollanda, Ukrayna’ya 42 adet F-16 uçağı teslim edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini belirtti. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T17:51+0300

2023-08-20T17:51+0300

2023-08-20T17:53+0300

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vladimir zelenskiy

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ukrayna krizi

f-16

mark rutte

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Hollanda ziyareti kapsamında Başbakan Mark Rutte ile bir araya gelen Zelenskiy, görüşme sonrasında Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini ifade etti.Zelenskiy, “Bugün Ukrayna'nın hava kalkanını güçlendirmeye yönelik bir adım daha atıyoruz. F-16. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya verilecek F-16'ların sayısı konusunda anlaştık. 42 uçak. Ve bu sadece bir başlangıç” ifadelerini kullandı.Diğer yandan Reuters, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin, Ukrayna'ya kaç adet F-16 uçağı tedarik edeceğini kesin olarak belirtmediğini aktardı.Rutte’nin açıklamalarına dayandırılan haberde, “Hollanda, 42 adet F-16 savaş uçağından kaç tanesinin Ukrayna'ya teslim edileceğini henüz belirlemiş değil” denildi.Bu arada Danimarka Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslim edeceğini doğruladı, ancak önce Ukrayna pilotlarının bu uçaklarda eğitim görmesini, gerekli izinleri almasını ve ülkedeki altyapının uçakların kullanımı için uygun hale getirilmesini şart koştu.

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