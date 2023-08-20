https://sputniknews.com.tr/20230820/zelenskiy-hollanda-ukraynaya-42-adet-f-16-ucagi-teslim-edecek-1074780382.html
Zelenskiy: Hollanda, Ukrayna’ya 42 adet F-16 uçağı teslim edecek
Zelenskiy: Hollanda, Ukrayna’ya 42 adet F-16 uçağı teslim edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini belirtti. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T17:51+0300
2023-08-20T17:51+0300
2023-08-20T17:53+0300
ukrayna krizi
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f-16
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Hollanda ziyareti kapsamında Başbakan Mark Rutte ile bir araya gelen Zelenskiy, görüşme sonrasında Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini ifade etti.Zelenskiy, “Bugün Ukrayna'nın hava kalkanını güçlendirmeye yönelik bir adım daha atıyoruz. F-16. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya verilecek F-16'ların sayısı konusunda anlaştık. 42 uçak. Ve bu sadece bir başlangıç” ifadelerini kullandı.Diğer yandan Reuters, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin, Ukrayna'ya kaç adet F-16 uçağı tedarik edeceğini kesin olarak belirtmediğini aktardı.Rutte’nin açıklamalarına dayandırılan haberde, “Hollanda, 42 adet F-16 savaş uçağından kaç tanesinin Ukrayna'ya teslim edileceğini henüz belirlemiş değil” denildi.Bu arada Danimarka Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslim edeceğini doğruladı, ancak önce Ukrayna pilotlarının bu uçaklarda eğitim görmesini, gerekli izinleri almasını ve ülkedeki altyapının uçakların kullanımı için uygun hale getirilmesini şart koştu.
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vladimir zelenskiy, hollanda, ukrayna, ukrayna krizi, f-16, mark rutte
vladimir zelenskiy, hollanda, ukrayna, ukrayna krizi, f-16, mark rutte
Zelenskiy: Hollanda, Ukrayna’ya 42 adet F-16 uçağı teslim edecek
17:51 20.08.2023 (güncellendi: 17:53 20.08.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini belirtti.
Hollanda ziyareti kapsamında Başbakan Mark Rutte ile bir araya gelen Zelenskiy, görüşme sonrasında Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hollanda’nın Ukrayna’ya 42 adet dördüncü nesil F-16 avcı uçağı teslim edeceğini ifade etti.
Zelenskiy, “Bugün Ukrayna'nın hava kalkanını güçlendirmeye yönelik bir adım daha atıyoruz. F-16. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya verilecek F-16'ların sayısı konusunda anlaştık. 42 uçak. Ve bu sadece bir başlangıç” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Reuters, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin, Ukrayna'ya kaç adet F-16 uçağı tedarik edeceğini kesin olarak belirtmediğini aktardı.
Rutte’nin açıklamalarına dayandırılan haberde
, “Hollanda, 42 adet F-16 savaş uçağından kaç tanesinin Ukrayna'ya teslim edileceğini henüz belirlemiş değil”
denildi.
Bu arada Danimarka Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslim edeceğini doğruladı, ancak önce Ukrayna pilotlarının bu uçaklarda eğitim görmesini, gerekli izinleri almasını ve ülkedeki altyapının uçakların kullanımı için uygun hale getirilmesini şart koştu.