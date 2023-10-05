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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231005/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saat-icindeki-operasyonlari-degerlendirdi-1076057746.html
Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saat içindeki operasyonları değerlendirdi
Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saat içindeki operasyonları değerlendirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna'da devam eden özel operasyon ve Kiev'e bağlı güçlerin kayıpları hakkında açıklama yaptı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T17:18+0300
2023-10-05T17:19+0300
ukrayna krizi
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Rus birliklerince son 24 saat içinde Herson istikametinde 45 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Herson istikametinde 45 kadar Ukrayna askerinin yanı sıra 2 araç da Rus birliklerinin açtığı ateş sonucunda imha edildi" ifadeleri yer aldı.Kirovograd bölgesinde silah deposunu imha edildiRusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kirovograd bölgesinde Ukrayna'ya ait bir mühimmat ve silah deposunu imha ettiğini belirtti. Bakanlıktan "Kirovograd Bölgesi'ndeki Bogdanovka köyü yakınlarında Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve silah deposu imha edildi" açıklaması yapıldı.Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusu kayıplarıRus Silahlı Kuvvetleri Kupyansk istikametinde aralarında 2 adet M109 Paladin obüsünün de bulunduğu 7 adet teçhizatı imha etti. Buna ek olarak Ukrayna ordusunun 170 askerini de kaybettiği ifade edildi.Savunma Bakanlığı resmi açıklamasında, "Düşman kayıpları toplamda 170 Ukraynalı askerin ölümü ve yaralanması, 4 kamyonet, 2 M109 Paladin obüsü ve bir D-30 topudur" cümlelerine yer verdi.Zaporojye istikametinde Ukrayna ordusu 35'ten fazla askerini kaybettiRusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Zaporojye istikametinde Ukrayna birliklerinin son 24 saat içinde 35'ten fazla askerini kaybettiğini söyledi.Bu istikamette Rus birliklerinin hava saldırıları ve topçu ateşi sonucunda bölgesindeki Rabotino köyü yakınlarında Ukrayna ordusundaki 65. Mekanize Tugayı'nın insan gücü ve teçhizatını ağır bir yenilgiye uğrattığı bilgisine yer verildi.Açıklamada buna ek olarak, 2 Fransız yapımı Caesar sistemi, 1 ABD yapımı M777, 1 Gvozdika, 2 D-30 obüs ve 1 Msta-B model teçhizatların imha edildiği vurgulandı.Ukrayna ordusu Güney Donetsk istikametinde 80'den fazla askerini kaybettiRusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk istikametinde Rus birliklerinin bir saldırıyı püskürttüğünü ve 80'den fazla Ukrayna askerini ile 1 "Pion" kundağını imha ettiğini açıkladı. Buna ek olarak Ukrayna'ya ait 2 aracın da ortadan kaldırıldığı belirtildi.Rus birlikleri Donetsk istikametinde 2 saldırıyı püskürttüRusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Donetsk istikametinde Ukrayna birliklerinin gün içinde yaklaşık 210 askerini kaybettiğini dile getirdi. Söz konusu açıklada şu bilgilere yer verildi:Kiev, Krasnıy Liman istikametinde 80 kadar askerini kaybettiRusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Krasnıy Liman istikametinde 2 saldırıyı püskürttüğünü ve bu esnada Ukrayna ordusunun 80 kadar askerini kaybettiğini söyledi.Buna ek olarak Rus birliklerinin Lugansk'ta ve Donetsk'te Ukrayna ordusu askerlerine ve teçhizatına saldırı düzenlendiği ifade edildi.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada şu cümle yer aldı: "Son 24 saat içinde bu istikametteki düşman kayıpları 80 kadar Ukraynalı askerin ölümü ve yaralanması şeklide gerçekleşirken 2 zırhlı muharebe aracı, 2 araç ve 1 D-30 obüsü imha edildi."Rus hava savunma sistemleri 27 Ukrayna İHA'sını ve 8 HIMARS roketini düşürdüRusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 27 Ukrayna insansız hava aracını, 8 çok namlulu roket atar mermisi ve ve 1 JDAM güdümlü hava bombasını düşürdüğünü söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, himars, jdam-er , iha, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, himars, jdam-er , iha, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye

Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saat içindeki operasyonları değerlendirdi

17:18 05.10.2023 (güncellendi: 17:19 05.10.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna'da devam eden özel operasyon ve Kiev'e bağlı güçlerin kayıpları hakkında açıklama yaptı.
Rus birliklerince son 24 saat içinde Herson istikametinde 45 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Herson istikametinde 45 kadar Ukrayna askerinin yanı sıra 2 araç da Rus birliklerinin açtığı ateş sonucunda imha edildi" ifadeleri yer aldı.

Kirovograd bölgesinde silah deposunu imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kirovograd bölgesinde Ukrayna'ya ait bir mühimmat ve silah deposunu imha ettiğini belirtti. Bakanlıktan "Kirovograd Bölgesi'ndeki Bogdanovka köyü yakınlarında Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve silah deposu imha edildi" açıklaması yapıldı.

Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusu kayıpları

Rus Silahlı Kuvvetleri Kupyansk istikametinde aralarında 2 adet M109 Paladin obüsünün de bulunduğu 7 adet teçhizatı imha etti. Buna ek olarak Ukrayna ordusunun 170 askerini de kaybettiği ifade edildi.
Savunma Bakanlığı resmi açıklamasında, "Düşman kayıpları toplamda 170 Ukraynalı askerin ölümü ve yaralanması, 4 kamyonet, 2 M109 Paladin obüsü ve bir D-30 topudur" cümlelerine yer verdi.

Zaporojye istikametinde Ukrayna ordusu 35'ten fazla askerini kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Zaporojye istikametinde Ukrayna birliklerinin son 24 saat içinde 35'ten fazla askerini kaybettiğini söyledi.
Bu istikamette Rus birliklerinin hava saldırıları ve topçu ateşi sonucunda bölgesindeki Rabotino köyü yakınlarında Ukrayna ordusundaki 65. Mekanize Tugayı'nın insan gücü ve teçhizatını ağır bir yenilgiye uğrattığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada buna ek olarak, 2 Fransız yapımı Caesar sistemi, 1 ABD yapımı M777, 1 Gvozdika, 2 D-30 obüs ve 1 Msta-B model teçhizatların imha edildiği vurgulandı.

Ukrayna ordusu Güney Donetsk istikametinde 80'den fazla askerini kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk istikametinde Rus birliklerinin bir saldırıyı püskürttüğünü ve 80'den fazla Ukrayna askerini ile 1 "Pion" kundağını imha ettiğini açıkladı. Buna ek olarak Ukrayna'ya ait 2 aracın da ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Rus birlikleri Donetsk istikametinde 2 saldırıyı püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Donetsk istikametinde Ukrayna birliklerinin gün içinde yaklaşık 210 askerini kaybettiğini dile getirdi. Söz konusu açıklada şu bilgilere yer verildi:
"Düşmanın gün içindeki kayıpları 210 Ukraynalı askerin ölümü ve yaralanması şeklinde gerçekleşti. Ukrayna ordusu 4 zırhlı muharebe aracı ve 6 araç kaybetti. Karşı batarya ateşi sırasında ABD yapımı 1 M777, Akatsiya ve Gvozdika obüsleri ile 1 D-20 obüsü imha edildi."

Kiev, Krasnıy Liman istikametinde 80 kadar askerini kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Krasnıy Liman istikametinde 2 saldırıyı püskürttüğünü ve bu esnada Ukrayna ordusunun 80 kadar askerini kaybettiğini söyledi.
Buna ek olarak Rus birliklerinin Lugansk'ta ve Donetsk'te Ukrayna ordusu askerlerine ve teçhizatına saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada şu cümle yer aldı: "Son 24 saat içinde bu istikametteki düşman kayıpları 80 kadar Ukraynalı askerin ölümü ve yaralanması şeklide gerçekleşirken 2 zırhlı muharebe aracı, 2 araç ve 1 D-30 obüsü imha edildi."

Rus hava savunma sistemleri 27 Ukrayna İHA'sını ve 8 HIMARS roketini düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 27 Ukrayna insansız hava aracını, 8 çok namlulu roket atar mermisi ve ve 1 JDAM güdümlü hava bombasını düşürdüğünü söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gün boyunca Rus hava savunma sistemleri 1 JDAM güdümlü hava bombası ve ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sisteminden 8 roketi önledi."
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saat içindeki operasyonları değerlendirdi
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