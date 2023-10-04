https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saat-icindeki-operasyonlari-degerlendirdi-1076019971.html

Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saat içindeki operasyonları değerlendirdi

Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saat içindeki operasyonları değerlendirdi

Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saatte Ukrayna'da devam eden özel operasyona ve Kiev'e bağlı güçlerin verdiği kayıplara ilişkin açıklama yayımladı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T20:27+0300

2023-10-04T20:27+0300

2023-10-04T20:27+0300

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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin gün boyunca Zaporojye istikametinde 45 kadar Ukrayna askerinin öldüğünü ve buna ek olarak 2 obüs ve 1 Amerikan yapımı M119 obüsü imha ettiklerini açıkladı.Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:Zaporojye istikametindeki hadiseler hususunda bilgi veren Savunma Bakanlığı; Rus birlikler grubu, ordu ve saldırı uçaklarıyla işbirliği içinde Zaporijye bölgesindeki Malaya Tokmaçka ve Verbovoye'nin kuzeybatısındaki bölgelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 46. Hava Tugayı'na ve Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın 15. Tugayı birliklerine ve teçhizatına saldırı düzenlendiklerine ilişkin bilgilendirme yaptı.Herson istikametinde Ukrayna ordusunun kayıplarıYapılan açıklamada, Rus birliklerinin son 24 saat içinde 20 kadar Ukrayna askerini, ABD yapımı 1 M777 obüsünü ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki Herson şehri yakınlarındaki 126. Bölgesel Savunma Tugayı'na ait bir mühimmat deposunu imha ettiği dile getirildi.Resmi açıklama ise şu şekilde yapıldı:Rus hava savunması 24 saat içinde 2 Ukrayna Neptun füzesini düşürdüYapılan açıklamada Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde 2 Neptun gemisavar seyir füzesini, 7 Grad ve HIMARS, 1 JDAM güdümlü hava bombası ve 74 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.Açıklamada ise şu şekildeydi:Ayrıca, son 24 saat içinde Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk, Lugansk, Zaporijye ve Harkov bölgelerinde Ukrayna'ya ait 74 insansız hava aracını ettiği açıklandı.Kupyansk istikametindeki Ukrayna ordusu kayıplarıSavunma Bakanlığı açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin 30 kadar Ukrayna askerinin, 1 tankın, iki aracın, Ukrayna ordusuna ait 2 silah deposunun ve ABD yapımı bir AN/TPQ-37 radar sisteminin imha edildiğini belirtti.Ayrıca, Harkov bölgesindeki Şiykovka yakınlarında ABD yapımı 1 AN/TPQ-37 radar istasyonu ile Kupyansk ve Liptsov yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 41. Mekanize Tugayı'na ait 1 roket-topçu silah deposunun ve 113. Bölgesel Savunma Tugayı'na ait 1 mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi.Dnepropetrovskaya Oblastı'nda Ukrayna MiG-29'u düşürüldüRusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının son 24 saat içinde Dnepropetrovskaya Oblastı semalarında 1 Ukrayna MiG-29'unu düşürdüklerini bildirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri, Nikolayevskaya Oblastı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait radar istasyonunu imha ettiRus ordusu, Nikolayevskaya Oblast'ndan hava hedeflerini tespit ve takip eden 1 Ukrayna P-18 radar sistemini imha etti.Donetsk ve Lugansk’ta yer alan bazı köylerde de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 79. Hava İndirme Taarruz Tugayı, 5. Taarruz Tugayı ve 100. Bölge Savunma Tugayı birliklerine ait komuta ve gözlem noktalarının vurulduğu bilgisi paylaşıldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Donetsk istikametinde yaklaşık 200 askerini kaybettiRusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin gün içinde Güney Donetsk istikametinde bir düşman saldırısını püskürttüğünü, Novomihaylovskiy yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne saldırı düzenlediğini ve bu saldırı sonucunda Kiev'in son 24 saat içinde 185 kadar asker kaybettiğini bildirdi.Ayrıca açıklamada Güney Donetsk istikametinde ise 'Vostok' birliklerinin, Zaporojye istikametinde yer alan bir köyde127. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı bir saldırı grubunun saldırısını püskürttüğünü belirtildi.Rus birlikleri Donetsk istikametinde 4 Ukrayna saldırısını püskürttüRusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Donetsk ve Donetsk istikametinde son 24 saat içinde 165 kadar askerini kaybettiğini, Rus birliklerinin ise 4 düşman saldırısını püskürttüğünü söyledi.Donetsk istikametindeki operasyonlara yönelik yapılan resmi açıklamada ise şu cümleler yer aldı:Buna ek olarak 3 aracın, 2 zırhlı muharebe aracının ve 1 ABD yapımı M777 sistemi ile 1 istasyonun imha edildiği açıklandı. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyet'inin Konstantinovka bölgesi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 24. Mekanize Tugayı'na ait bir mühimmat deposunun yok edildiği de açıklamalar arasında yer aldı.Rus birlikleri Krasnıy Liman istikametinde 2 saldırıyı püskürttüYapılan açıklamada Ukrayna birliklerinin son 24 saat içinde Krasnıy Liman istikametinde yaklaşık 50 askerini kaybettiği ve buna ek olarak Rus birliklerinin 2 düşman saldırısını püskürttüğü açıklandı.Resmi açıklamada şu satırlara yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230930/rusya-savunma-bakanligi-acikladi-son-24-saatte-25-ukrayna-ihasi-etkisiz-hale-getirildi-1075903801.html

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